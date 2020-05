Crisis en Brasil: quién es quién en el complicado ajedrez político de Bolsonaro

Brasil se encamina a superar ampliamente el valor de los 100 mil infectados y 10 mil muertos por la pandemia en los próximos días. Su economía podría tener la mayor contracción de su historia, superando los 6 puntos de caída del PBI. Frente a este panorama catastrófico, debemos añadir que el gobierno Bolsonaro se enfrentaa a una crisis política que lo podría llevar a un proceso de impeachment durante su segundo año de mandato.

La crisis se desató luego de que el superministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, renunció debido a la decisión del presidente Bolsonaro de cambiar, sin consultar, al entonces director de la Policía Federal, colocado por Moro, Mauricio Valeixo. El objetivo de Bolsonaro, era colocar a un director totalmente fiel, con quien pudiera hablar permanentemente para saber cómo avanzaban las investigaciones de la Policía Federal. Sin embargo, esta diferencia entre Bolsonaro y Moro no hubiera derivado en una renuncia si no fuera por lo denunciado por Moro durante su discurso de renuncia, donde deja entender que Bolsonaro busca intervenir sobre la Policía Federal con el objetivo de controlar las investigaciones que avanzan en contra suya y su familia.

Bolsonaro, al presionar por la salida de Valeixo para colocar en su lugar al actual jefe de la Agencia de Inteligencia ABIM, Alexandre Ramagem, aceleró un proceso de deterioro muy fuerte de su base de sustentación política, ya que por buscar su supervivencia y la de su familia, destruyo uno de sus pilares de campaña que ha sido la lucha contra la corrupción. Cabe recordar que Ramagem fue el jefe de la escolta personal de Bolsonaro durante la campaña, y en ese tiempo desarrollaron un fuerte vínculo de amistad y lealtad.

La decisión de Bolsonaro, ha llevado a un acercamiento entre Moro y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (STF), los cuales siempre mantuvieron cierta distancia debido al modo en que Moro supo conducir la causa Lava Jato en el pasado. El ministro del STF, Alexandre de Moraes, respondiendo a la lógica expresada por Moro en su renuncia, frenó la indicación de Ramagem al frente de la Policía Federal por el principio de impersonalidad que requiere el cargo, por lo que Bolsonaro lo devuelve a su puesto al frente de la Agencia de Inteligencia bajo el ala del General Augusto Heleno en el Gabinete de Seguridad Institucional.

Cabe recordar, que el mismo Alexandre de Moraes, es relator en dos investigaciones contra Bolsonaro, una contra su hijo Carlos Bolsonaro por la causa “fakenews” y otra en contra de Bolsonaro por su discurso antidemocrático durante el día del Ejército. Y ahora, es el mismo Alexandre de Moraes que acelera los tiempos en la investigación iniciada por el Procurador General Augusto Aras, a pedido del otro ministro del STF Celso de Mello, sobre las denuncias de Moro contra Bolsonaro, obligando a que Moro brinde una declaración a la justicia esta misma semana esclareciendo sus dichos.

El tiempo procesal para esta investigación llevada adelante por el procurador le daba a Moro hasta 2 meses de tiempo para que brindara su declaración a la justicia. Pero aquí observamos cómo la Suprema Corte frente a un procurador un poco más dubitativo en el accionar, acelera los tiempos sobre las investigaciones que impactan al presidente. Debemos recordar también, que las disputas de Bolsonaro con Celso de Mello, vienen desde la época en que Bolsonaro quiso darle al Ministerio de Agricultura, manejado por la Bancada Ruralista, la potestad de demarcaciones de las áreas indígenas que pertenecía a la FUNAI. Esta disputa personal escaló aún más, con agresiones verbales, y llevó a que Celso de Mello presione a Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, para que avance en el análisis de dos “denuncias de crimen de responsabilidad” contra el presidente, lo cual podría acelerar los tiempos de un impeachment.

Por último, no hay que olvidar que el ministro Celso de Mello se retira este año del STF y parece que su retiro está muy asociado a su premura con relación a las investigaciones sobre la familia Bolsonaro.

Frente a este ataque sistemático de la justicia y principalmente del STF, y ahora sin su alfil de la honestidad en el ejecutivo que era Moro, el ala militar del gobierno, mucho más pragmática que el ala ideológica, le pide al presidente que intente una aproximación con el STF, para contener la embestida judicial. Bolsonaro entonces designa a André de Almeida Mendonça que viene de la AGU (Abogacía General de la Unión). Mendonça es un pastor evangélico, conservador y ha sido siempre un nombre pensado por Bolsonaro para ser nombrado en el STF este año en el lugar que dejará vacante Celso de Mello. Lo ven en el entorno presidencial como un hombre fiel al presidente, pero no tan cercano como habría sido Jorge Olivera, Secretario Gral. de la Presidencia, la primera opción del presidente.

También nombró a Levi do Amaral al frente de la AGU para remplazar a Mendonça. Bolsonaro quiso con estos nombramientos mejorar su relación con el STF y tener autonomía frente a la justicia con hombres fieles. Pero esta jugada de ajedrez no parece haber funcionado, ya que por un lado Levi do Amaral nombrado por Bolsonaro en la AGU, fue procurador general de Hacienda y antes de eso fue secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia cuando Alexandre de Moraes lideraba el Ministerio de Justicia. Levi es muy cercano al ministro Alexandre de Moraes y también al otro ministro del STF, Gilmar Mendes. Ellos se conocen de cuando Mendes estaba al frente de la AGU con Fernando Henrique Cardoso.

Ya en el caso de André Mendonça, este trabajaba en la AGU cuando el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Diaz Toffoli, paso a liderar la AGU durante el gobierno Lula. Durante ese periodo Mendonça y Toffoli generaron una relación muy cercana, y ya desde hace mucho se sabe que Toffoli promueve a Mendonça para que se integre al STF, cuando surja un lugar. Pese a toda esta cercanía de Levi y Mendonça con el STF, esto no logró apaciguar la embestida judicial. Hoy el STF se está alineando en contra del gobierno y ya vimos en el pasado durante el gobierno Dilma y Temer a donde puede llevar esa pelea.

Una nueva apuesta negociadora

Entonces, al ver esta situación donde su supervivencia está en juego, Bolsonaro acciona su relación histórica con el famoso “Centrão” que en el Congreso tiene cerca de 200 legisladores de múltiples pequeños partidos de raigambre regional y quiebra totalmente su promesa de campaña de lucha contra la corrupción. El gobierno entonces se sumerge en negociaciones contra reloj de decenas de cargos en todos los niveles gubernamentales para comprar voluntades, aislar al presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y buscar frenar un posible proceso de impeachment, por lo que necesita al menos 171 diputados de los 513 para frenarlo.

El gobierno está negociando con Gilberto Kassab (PSD), Marcelo Crivella (PR), Paulinho da Forca (hombre cercano al exdiputado Eduardo Cunha), Roberto Jeferson y Valdemar da Costa Neto (PL) todos investigados extensivamente y condenados por la lava-jato. Ya se sabe que ministros importantes como Guedes en Hacienda, Tarcisio Freitas de Infraestructura, Weintraub en Educación deberán ceder secretarias en sus ministerios para sellar esta alianza política. Pero como dijo el vicepresidente Mourão, el proceso de negociación que se inició a fin de año con el “Centrão”, ahora por necesidad se acelera y rompe con la idea de solo negociar con las bancadas, como la ruralista o evangélica. Los liderazgos partidarios en el famoso “toma daca” vuelven a salvar a Bolsonaro del impeachment. Cabe recordar que este proceso de negociación había deteriorado fuertemente la relación de Bolsonaro con Moro desde el año pasado, ya que fue esa relación que derivó en un desguace del paquete anticrimen, bandera de la gestión de Moro.

La situación de Guedes

Pero, también esta negociación con el “Centrão”, afecta directamente al otro pilar del gobierno de Bolsonaro, que es Paulo Guedes. Esto es así, porque en el “toma daca”, con este grupo de legisladores, muchos de ellos en sintonía con sus gobernadores, van a buscar romper el techo de gasto publico y la ley de responsabilidad fiscal aún más, al ver la posición de debilidad del Ejecutivo. El gobierno va a tener que ceder mucho más que puestos en la administración, sino que va a tener que negociar los aumentos de gastos en medio a la crisis sanitaria y económica, violando el principio rector de Guedes.

Y si a esto sumamos los delirios de grandeza del ala militar liderada por Braga Neto, Jefe de la Casa Civil, en alianza con la FIESP, con el lanzamiento del Programa “PRO Brasil” que como dijo Delfín Neto, ex ministro de hacienda del gobierno militar, “este programa hace recordar a la política económica nacionalista del gobierno Geisel de los 70”. Todo esto ha llevado a un fuerte deterioro de la relación de Bolsonaro con Guedes. Cabe recordar que más allá de la reforma jubilatoria, Guedes no logró avanzar en casi ningún otro frente de su política económica liberal.

El malestar es palpable en el equipo económico por haber perdido peso con la llegada de Braga Neto y el ala militar. En este contexto, cabe preguntarse ¿quién filtro a los medios la llamada telefónica entre Doria, gobernador de San Pablo y enemigo de Bolsonaro, con Guedes, donde supuestamente el gobernador lo invita a Guedes a que deje el gobierno nacional? La única verdad es que pese al discurso de Guedes ratificando su permanencia, hoy hay más dudas que certezas sobre su continuidad debido a la dinámica de supervivencia política del gobierno Bolsonaro.

Paulo Guedes

Por último, pero no menos grave, es la situación de la ministra de Agricultura Teresa Cristina, quien se ha desempeñado muy bien al frente de la cartera, representando a la Bancada Ruralista y por su vez a la agroindustria brasileña. Ella es una diputada del DEM, mismo partido de Rodrigo Maia presidente de la Cámara, de Davi Alcolumbre presidente del Senado, ambos distanciados de Bolsonaro, también del ex Ministro de Salud Mandetta y de Ronaldo Caiado gobernador de Goias, ambos enfrentados por la crisis sanitaria. Ella tiene todo el apoyo de la Bancada Ruralista, como lo ha expresado el líder de la Bancada, el diputado Alceu Morera del MDB de Rio Grande do Sul. Pero ella está siendo atacada fuertemente por el ala más extrema e ideológica del gobierno Bolsonaro que quiere poner al Secretario de Asuntos Fundiarios, Luiz Antonio Nahbjan Garcia perteneciente a la resucitada y retrógrada UDR.

Todo esto ocurre debido a las fuertes disputas con el Canciller brasileño sobre el tema China, o sobre el tema medioambiental donde ella presionó para que Bolsonaro actuara conteniendo los incendios del Amazonas y reestableciendo las relaciones con los países europeos por temas ambientales, ya que esa disputa estaba poniendo en peligro los mercados de exportación de Brasil. Si Tereza Cristina renuncia, se retira el apoyo directo de mas de 100 legisladores de múltiples partidos de la Bancada Ruralista y con ella otro de los pilares de la victoria en las elecciones del 2018 que fue la agroindustria.

En este contexto de crisis interna, ella habría tenido conversaciones con ACM Neto presidente del DEM nacional, quien habría actuado como interlocutor con Bolsonaro para buscar frenar a la familia en sus ataques a ella. Pero, queda claro que, en el momento en que Bolsonaro decide negociar directamente con el “Centrão”, en el “toma daca” con los partidos menores, esto debilita la posición de las bancadas transversales en el congreso como son la ruralista o la evangélica, peligrando la columna vertebral del armado político de Bolsonaro durante su campaña electoral. Y al mismo tiempo, que un pilar tan importante como la agroindustria esté en manos de una ministra del partido DEM, hoy ya distanciado del Ejecutivo y con Rodrigo Maia como actor principal, quien tiene los pedidos de juicio político al presidente en su mesa, lleva a la necesidad de que el gobierno tenga un equilibrio negociador fabuloso.

Entonces ahora podemos entender el ajedrez de esta crisis política, y entender también cuando Bolsonaro el lunes posterior a la renuncia de Moro realizó una rueda de prensa con Guedes (Hacienda), Cristina (Agro) y Gomes de Freitas (infraestructura), el presidente en realidad estaba buscando reforzar la permanencia de tres pilares fuertes de su gobierno: el mercado, la agroindustria y el ala militar. A lo cual el nombramiento de Mendonça al ministerio de justicia fue un guiño a la bancada evangélica y al STF.

Bolsonaro cambió muchas banderas de su gobierno por la supervivencia política, ya que como diputado histórico del “Centrão”, conoce de cerca los movimientos de fuerza en el Congreso y en el poder judicial. Sin embargo, como pudimos analizar, esta crisis política es mucho más profunda, la cual, si se agrava aún más la crisis sanitaria y económica, podrá llevar a un deterioro del apoyo popular que hoy posee Bolsonaro y accionar un proceso de impeachment por tercera vez en la historia del Brasil.