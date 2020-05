Por la pandemia, el intercambio comercial con Brasil se desplomó en abril un 45%

Las cuentas externas con Brasil, el principal socio comercial, se mantuvieron con saldo superavitario en abril, sin embargo, la nota saliente es que el intercambio comercial se redujo casi a la mitad de lo que era el año pasado.

De acuerdo a las cifras que esta tarde publicó el Ministerio de Economía de Brasil, las exportaciones argentinas a ese destino totalizaron u$s 539 millones el mes pasado, mientras que las importaciones cerraron en u$s 477 millones.

Así el saldo de la balanza comercial continuó en terrerno positivo aunque fue notoria la fuerte desaceleración de los flujos de comercio respecto del mismo mes de 2019.

Lo que encendió las luces amarillas -virando a anaranjadas- es el volumen del intercambio comercial. En un contexto de cuantena por la pandemia de coronavirus, que derivó en un brutal freno de la actividad económica, las operaciones de comercio exterior desde y hacia Brasil se contrajeron nada menos que 44,7%.

Mientras en abril de 2019 el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) totalizó u$s 1836 millones, el mes pasado arañó los u$s 1016 millones.

El informe de la Secretaría de Industria, Comercio Exterior y Servicios de la cartera económica brasileña destaca que las importaciones provenientes de países que integran el Mercosur se retrajeron 42% en abril, las de Argentina decrecieron 40,6%.

Los productos con mayor caída fueron vehículos de carga, automóviles de pasajeros, autopartes, combustibles, productos hortícolas preparados, motores para vehículos y partes, polímeros plásticos y neumáticos, entre otros.

En cuanto a las exportaciones de Brasil hacia los países del bloque, la contracción fue de 50%, impulsado por la debilidad de las importaciones argentinas, que se hundieron 48,6% en ese período.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, las exportaciones locales se contrajeron 22,6% y las importaciones lo hicieron en un 18,8%.

La baja del intercambio comercial bilateral resultó también en una pérdida de participación de los productos argentinos en las góndolas y los comercios brasileños. Mientras que los bienes made in Argentina capturaban un 6,7% del total en abril de 2019, doce meses después esa porción de mercado se redujo a 4,6%.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacan que Argentina "se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2.057 millones), Estados Unidos (US$ 2.046 millones) y Alemania (US$ 726 millones)".

Por su parte, Abeceb apuntó que la disminución del 40,6% interanual en las exportaciones argentinas a Brasil, se "aceleró fuertemente su ritmo de descenso", tras las bajas de 16,9% en marzo y 15,6% en febrero , "siendo el sexto mes consecutivo con descensos interanuales".