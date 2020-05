Deuda: bonistas redoblan rechazo al canje de Guzmán pero llaman a no litigar

Un grupo de bonistas que está en negociación con la Argentina reforzó hoy su postura de rechazo a la oferta que hizo el gobierno de Alberto Fernández pero, no obstante, llamó a no litigar en contra del país.

Así lo hizo mediante una videoconferencia en la que expusieron Thomas Moatti de Pharo Management, Dennis Hranitzky del estudio Quinn Emanuel y Pijus Virketis de HBK Europe Management.

"No es nuestra intención" que se presenten demandas contra la Argentina, sostuvo Hranitzky, al menos en este momento. "Buscamos evitar esta situación de terminar en un litigio contra el país; esperamos que ese día nunca tenga que ocurrir", agregó, en el sentido de buscar, vía negociación, a un acuerdo.

En la presentación, los representantes de unos 20 fondos que tienen deuda argentina, organizados en el “Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina”, dijeron que la propuesta presentada por Martín Guzmán es “desequilibrada e injusta”.

Según sostuvieron, entre los 20 fondos representan un total de unos u$s 4000 millones de deuda argentina.

“Al ingresar, el bono que uno tiene se cancela”, sostuvo Hranitzky. “En cambio se recibe otro con términos económicos y legales peores”, aseguró.

En la exposición señalaron que recibieron muchas consultas de personas que habían aceptado la propuesta pero que ahora querían dar marcha atrás, a los que retirar su aceptación antes de mañana martes.

Otro aspecto que defendieron es que la propuesta hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablaba de un alivio de deuda de entre u$s 55.000 millones y u$s 85.000 millones, pero que lo que lograría Argentina con el canje actual sería superior: de entre u$s 85.000 millones y u$s 114.000 millones ya que al “debt relieve” de los bonos legislación extranjera hay que sumar también los de legislación local.

En la exposición, Virketis habló de la importancia de poner un incentivo para el caso de la que Argentina tenga una evolución en su economía mejor a la proyectada. Dijo que no tenía que ser necesariamente un "cupon PBI", pero sí algún tipo de incentivo.

"Cualquier tenedor de bonos que acepte la oferta actual de la Argentina se quedará con títulos que tienen una protección inferior y dificultará que los grupos de tenedores de bonos negocien de buena fe una tasa de recuperación justa para todos", aseguraron en las conclusiones de la presentación.

"Estamos listos para comprometernos constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales del país", aseguraron.

A pocos minutos de finalizada la videconferencia, el gobierno respondió al rechazo formulado hoy por los tres grandes grupos de acreedores y dijo estar "decepcionado" por esta reacción.