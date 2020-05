Impuesto a la riqueza: pese al apuro K, Diputados dejaría el proyecto afuera de la primera sesión virtual

Los jefes de bloque de la Cámara de Diputados se reunirán mañana para avanzar en la tan anunciada sesión remota que su presidente, Sergio Massa, ansía poner en marcha desde que se implementó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en el marco del Covid-19. Si bien el tigrense asegura -hace semanas- que tiene “todo listo” para debutar con esta nueva modalidad y hasta dedicó su fin de semana a hacer pruebas tecnológicas en el recinto, aún resta para que el debate telemático sea un hecho. Es que todo indica que tampoco será esta semana, como auguraban días atrás. A esto se le suma que el proyecto que se perfilaba a protagonizar la sesión, el impuesto a las grandes fortunas, quedaría para más adelante. La Cámara baja apelaría a un temario menos polémico para inaugurar su faceta virtual. En este contexto, el Senado ya pospuso una semana su debut.

El tiempo corre, y mientras la cuarentena comienza a relajarse, la sesión virtual sigue sin producirse. Luego de que la semana pasada finalmente oficialismo y oposición zanjaran sus diferencias y sacaran un protocolo sobre como sesionar en tiempos de coronavirus, quedan varios puntos por resolver. Es por ello que, la histórica sesión, probablemente tampoco se produzca esta semana.

“El acuerdo era ese, que sesionara esta semana”, dijeron desde uno de los bloques no oficialistas. En tanto, Juntos por el Cambio insiste en que, antes de poner en marcha la sesión, debería hacerse una prueba piloto. “Va a haber un simulacro con algún tema que no genere conflicto, pero eso no demoraría la cuestión”, dijeron desde el interbloque opositor.

“No creo que se llegue a esta semana”, dijo otra fuente de Juntos por el Cambio, que aseguró que, más allá del simulacro, “hay muchos diputados que aún no tienen registrados los datos, o la firma digital, o el VPN”. Y chicanearon: “No es solo poner unos led”, luego de que el domingo a la noche se difundieran las pantallas que el tigrense hizo colocar en el recinto.

Algunas de las propuestas que habían sonado para llevar adelante una prueba piloto era que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presente su informe de gestión por esa vía. Otra opción que se escuchó en los pasillos del Congreso fue que la capacitación de la Ley Micaela se haga de forma telemática. De esta manera, se evitarían que, si algo falla, sea en medio de un debate con votación incluida.

Otra novedad, que podría ser leída como un guiño por parte de Máximo Kirchner, o como una estrategia para evitar mayores rispideces y que la sesión finalmente se concrete es que el tan anunciado impuesto a las Grandes Fortunas en el que el diputado Carlos Heller está trabajando hace casi un mes, a pedido del hijo de la vicepresidenta de la Nación, no se trate en el primer debate.

En la reunión de mañana, entonces, además de la cuestión del simulacro, los diferentes bloques deberán acordar el temario en vistas a la sesión. Entre los temas que están en danza, y que podrían recibir luz verde, se encuentra el tratamiento de los DNU que firmó el Ejecutivo durante la cuarentena y una serie de beneficios para los sectores de la salud y seguridad, en el marco del Covid-19.

En tanto, Juntos por el Cambio quiere tratar el proyecto de distribución de los fondos que gira la Nación a las provincias. Para evitar discrecionalidades, por parte de los gobernadores a la hora de repartir esos fondos extraordinarios, pedirán que se apliquen los coeficientes de coparticipación a municipios.

Otro de los temas que intentará colar JxC en la sesión tiene que ver con los varados en el exterior -asunto con el que vienen insistiendo desde el primer día- para que no se les aplique el Impuesto PAIS.

El bloque de Eduardo "Bali" Bucca impulsa una batería de medidas vinculadas con el personal de la salud. Mientras que la bancada que lidera José Luis Ramón promueve, entre otras iniciativas, un régimen transitorio de emergencia para el sector turístico, hotelero y gastronómico, como consecuencia de la pandemia; y otro régimen de obtención de fondos para combatir las emergencias sanitarias y evitar la propagación de enfermedades infecciosas mediante la liquidación de vehículos del Estado.

En tanto, la referente del FIT, Romina del Plá apuesta a la creación de un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y altas rentas; a la gran propiedad de la tierra; a las ganancias bancarias y viviendas ociosas. Así como también, promueve la creación de un fondo especial de emergencia destinado a "financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social".

La otra pata

En el Senado, en tanto, el asunto de las sesiones virtuales viene algo demorado. Si bien hoy llevaron adelante las pruebas técnicas que Massa hizo el domingo, resta que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo con la dinámica del debate.

La presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner, propuso que sea totalmente remota; solo ella y sus colaboradores permanecería en el recinto durante el debate. En tanto, Juntos por el Cambio le hizo una contrapropuesta y esto es que representantes de cada espacio, o los presidentes de cada bloque también se hagan presentes en el recinto.

A diferencia de Massa, CFK propone una sesión totalmente remota.

Este sistema mixto no fue aceptado por el bloque oficialista que, carta mediante, se los hizo saber.

Entre este desencuentro y las demoras en Diputados, en el Senado, el bloque que lidera el formoseño José Mayans ya habla del 13 de mayo y no del 6, como sostenía hasta la semana pasada, para debutar con un debate virtual.