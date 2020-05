Financiación en cuarentena: se derrumbaron las emisiones corporativas

Con la economía prácticamente congelada por la pandemia del coronavirus, las empresas prefirieron no emitir deuda, aun cuando las tasas son más bajas. Esta reacción tuvo que ver con una menor exposición al riesgo y una tendencia que va más hacia la reducción que a la expansión de las industrias.

Según un informe de FIRST Capital Group, el volumen de financiamiento de las grandes empresas disminuyó un 70% en abril, mientras que en los instrumentos para las PyMEs se observó mayor dinamismo.

“La liquidez disponible durante la primera mitad del mes de abril, principalmente, produjo una aceleración en la disminución del costo de financiamiento de todos los instrumentos en el mercado de capitales”, indicó Cristian Traut, gerente de FIRST.

Para Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global, "la total incertidumbre que hay sobre la economía argentina no genera ningún incentivo a endeudarse". El experto también mencionó que "muchas empresas hoy están haciendo un plan de supervivencia y por eso evitan la deuda".

En el estudio, FIRST señala que las tasas promedio en moneda local de las emisiones de fideicomisos financieros y obligaciones negociables se redujeron más de 600 puntos básicos y 1800 puntos básicos, respectivamente, mientras que los cheques de pago diferido avalados, los instrumentos más utilizados por las Pymes, cerraron el mes con una baja mensual de 1600 puntos. De esta manera, el costo de financiamiento promedio para las empresas en el mercado de capitales acumula este año una disminución de más de 20 puntos porcentuales.

"Vemos que por más de que las tasas bajaron, las empresas pusieron en pausa sus proyectos y redujeron su capital de trabajo", dijo Alvaro Di Carlo, director de Argie Finance.

Al mismo tiempo, el experto remarcó que las empresas grandes están utilizando recursos propios y las Pymes, que son las que tiene menos espalda, están necesitando financiamiento externo para el giro del negocio y para mantener la estructura.

"Por más de que la tasa sea atractiva no vas a emitir una ON si no le podes dar un destino a esos fondos; y hoy, salvo los productos esenciales, nadie se esta expandiendo, más bien se están retrayendo", agregó Di Carlo.

Del análisis de FIRST se desprende que la tasa de corte para bonos senior de fideicomisos financieros promedió 32% anual en abril, un spread en el orden del 12% sobre la Tasa Badlar de referencia. Esto implica en términos relativos un aumento en más de 4 puntos porcentuales del spread que se había observado previo al contexto Covid -19.

En el segmento de obligaciones negociables, la tasa de corte promedió 22% anual, un spread de 4% respecto a la tasa de referencia y una baja del spread de más de 200 puntos básicos respecto al cierre del mes anterior.

Para las pequeñas y medianas empresas, los cheques de pago diferido avalados continuaron disminuyendo de forma acelerada las tasas de descuento, cerrando abril en 16%, más de 400 puntos básicos por debajo de la tasa badlar de referencia, canalizando la mayor transaccionalidad del mercado en el mes.

Desde la perspectiva de volumen de emisiones, el cierre de abril indicó un comportamiento heterogéneo en los distintos instrumentos.

El detalle

FIRST cree que la incertidumbre en los flujos de caja de las empresas y la calidad crediticia de los activos impactó en las colocaciones: "Las emisiones de las grandes empresas que venían promediando en el último año financiamiento mensual en el orden de los $18 mil millones, creció un 50% en el primer trimestre de 2020 pero cerró abril con poco más de $5 mil millones, una caída del 70% respecto al promedio del año en curso".

Se colocaron solo cinco series de fideicomisos financieros en abril por $ 1.870 millones, 26% por debajo del mes anterior y 60% menor en términos interanuales.

En la modalidad de obligaciones negociables, solo dos compañías de primera línea colocaron deuda en abril en el orden de los $ 3.300 millones, un retroceso de 66% respecto de las emisiones del mes anterior y más de 50% en términos interanuales. Desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio ambos segmentos totalizan $ 5.240 millones.

Diferente es el comportamiento del segmento de las pequeñas y medianas empresas que canalizaron el 75% del volumen de financiamiento en el mercado de capitales en lo que lleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Durante las últimas seis semanas (entre el 25 de marzo y el 30 abril), se negociaron cheques de pago diferido avalados por más de $ 8.600 millones (más del 40% del total del financiamiento), mientras que los cheques directo cadena de valor sumaron otros $ 2.380 millones. Además, se negociaron en promedio $ 39 millones semanales de pagarés y $ 21 millones de factura de crédito electrónica MiPyME.

El instrumento que se implementó durante el confinamiento y que más dinamismo mostró durante las últimas semanas es el echeq, asegura el informe. "En abril la negociación del segmento avalado ascendió a más de $ 3.200 millones, seguido por la modalidad cadena de valor por más de $ 1.280 millones, prácticamente el 20% del total del volumen negociado en el mercado de capitales durante la cuarentena", detacan.