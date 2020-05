Deuda: empresarios apoyarán la oferta de Alberto, pero reclaman evitar el default

Las entidades empresarias más importantes del país le darán esta tarde su apoyo a la negociación que el Gobierno lleva adelante por la negociación de la deuda, tal como hizo hoy un grupo de gobernadores, a través de una solicitada publicada en diferentes medios.

Los presidentes y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Contrucción (CAC), la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio, se reunirán a las 17 en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. También fue citada la CGT.

El objetivo del Gobierno de esta reunión –pautada desde hacía algunos días- es que los empresarios den su aprobación al proceso que se lleva adelante con los bonistas, y que hasta ahora no muestra demasiados avances. Al contrario, mientras el Gobierno se muestra decidido a no negociar, los acreedores insisten en que la oferta no es suficiente.

Desde las entidades afirman que accederán al pedido oficial, aunque no dejarán de dejar en claro que no ven con buenos ojos “cualquier medida extrema”.

“Está claro que todos queremos que se llegue al final de esta discusión de la mejor forma. A nadie le sirve que no haya un entendimiento entre las partes porque eso termina en un default, que es lo que creemos que no es beneficioso”, sostuvo uno de los empresarios que hoy estará presente en Olivos.

“Si queremos que la rueda comience a rodar luego del duro parate económico que estamos sufriendo, todos vamos a precisar de créditos tanto interno como externo. Y en una situación de default nos vamos a tener que olvidar de todo eso”, precisó.

En este sentido, el empresario afirmó también que “queremos un acuerdo equilibrado”, es decir ni llegar a la cesación de pagos ni “otorgarles a los bonistas un acuerdo que luego en el tiempo sea imposible de pagar para la Argentina, porque a la larga eso también nos generará muchas complicaciones”.