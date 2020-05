El crudo análisis de Tetaz para la economía: por qué dice que hay que levantar la cuarentena ya

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó que miles de empresas, pequeñas y medianas industrias y cuentapropistas agudicen su ingenio y brinden nuevos servicios para evitar que las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno complique lo menor posible a sus finanzas.

En un reporte semana llamado “El Rey va desnudo”, el economista Martín Tetaz explicó que la curva de casos de coronavirus en la Argentina se encuentra "lejos de crecer de manera exponencial".

Incluso, el investigador deslizó que "incluso, si se registrara la misma cantidad de personas contagiadas que actualmente posee México, aún de todos modos le sobraría el 80% del sistema hospitalario".

Para iniciar su informe Tetaz contó que en el transcurso de la semana pasada entrevistó al intendente de Castelli, Francisco Echarren, a raíz del impuesto extraordinario al campo que el mandatario disfrazó de “tasa coronavirus”.

Según el economista, más allá del debate sobre si se trataba de una tasa o un impuesto y si correspondía o no que el municipio lo impusiera, “lo más insólito" llegó cuando le preguntaron por qué recurría a una medida tan extraordinaria siendo que en su partido no circulaba el virus y de hecho no se había registrado ni un solo caso, ni siquiera importado.

“La respuesta fue ‘tenemos que hacer una fuerte inversión para esperar lo que viene…todos los especialistas coinciden en que el virus va a llegar y se va a extender a lo largo y a lo ancho del país…’”, explicó Tetaz que fue la respuesta de Echarren.

En ese contexto, Tetaz enfatizó que “lo concreto es que la famosa curva de casos que necesitan atención en terapia intensiva, que amenazaba con desbordar el sistema de salud está muy por debajo de las 4850 camas de cuidados intensivos disponibles que tiene el sistema asignadas al COVID y está lejos de crecer de manera exponencial”.

“De hecho, Argentina podría tener la misma cantidad de contagiados que tiene México y todavía le sobraría el 80% de la capacidad del sistema hospitalario, aún cuando los Aztecas tienen el triple de población que nosotros y su presidente fue tan negacionista como Bolsonaro”, resaltó.

El investigador aclaró que “esto no quiere decir que la cuarentena haya sido una mala idea”. “Al contrario. Si miramos la evolución de los contagios semanales es evidente que estábamos frente a un fenómeno exponencial, puesto que la cantidad de casos nuevos se multiplicaba por cinco cada siete días a mediados de marzo y si no se actuaba pronto el país entero hubiera acabado contagiado en unas pocas semanas”, remarcó.

No obstante, destacó que la curva efectivamente se aplanó en Argentina, o mejor dicho, como sostuvo el ex Ministro Adolfo Rubinstein; “se aplastó”, lo que tampoco quiere decir que no existan profundas diferencias regionales.

“La provincia de Buenos Aires tuvo un rebrote; prácticamente duplicó sus casos en la tercera semana de abril y volvió a tener una suba del 50% en la cuarta parte del mes. La ciudad de Buenos Aires también asistió a una escalada en la última semana de abril, aunque no se trató de una suba en la circulación sino de un fenómeno de cluster, dentro de algunos geriátricos”, precisó.

Enumeró que hay provincias enteras, “como Formosa y Catamarca, donde no se registró ningún caso” y otras como San Luis, San Juan, Jujuy, Salta y Chubut, donde no hay circulación y se registraron muy pocos casos importados.

“Más aún; la provincia de Santa Fe, segunda en importancia económica, que tuvo su pico de casos a fines de marzo aniquiló el virus y tuvo un solo caso nuevo en los últimos seis días”, resaltó.

“Entonces la pregunta del niño que observa al rey desnudo es simple: ¿Por qué tenemos a toda la gente encerrada, en lugares sin circulación viral, si no hay nada afuera?”, remarcó.

Según Tetaz, no está de más que mantengamos cierta distancia social, barbijos preventivos e higiene más frecuente de nuestras manos, pero no se entiende por qué no podemos volver al esquema de la semana previa a la cuarentena, con suspensión de actividades de alta aglomeración, pero libertad para trabajar y circular, en los mencionados distritos.

“E incluso en localidades del interior de Buenos Aires, como la propia Castelli, que no tienen ningún caso reportado”, expresó.

Detalló que en el transcurso de la primera semana de marzo pasado, las autoridades, tanto de Nación, como de CABA, justificaban que continuara funcionando el transporte público y que los chicos siguieran asistiendo a clases, porque no había circulación del virus y todos los casos eran importados.

“Entiendo las restricciones en el AMBA; pero ¿cuál fue el cambio de criterio que hace que hoy no haya clases en Formosa, Catamarca, San Luis, San Juan, Jujuy, Salta, Santa Fe, o los pueblos del interior de Buenos Aires sin contagios?”, se preguntó

Los cuestionamientos

Para Tetaz, la ingenuidad del rey derrumba “la economía más allá de lo razonable, como lo demuestra la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios de CAAMESA, que si bien reactivaron parte de la producción -porque en la primera semana de cuarentena caía la demanda de la industria 52% y hoy esa reducción es del 42%-, se profundizó el derrumbe en comercios y servicios, donde en la última semana de marzo se demandaba 39% menos que antes de la cuarentena y ahora se hundió hasta un 56% menos”.

Tetaz subrayó que “cuanto más larga sea la cuarentena, más duro será el shock de demanda de segundo orden, puesto que las actividades paradas pagan menos o no generan ingresos directamente”.

“También será más profundo el shock de oferta de tercer orden, por las empresas que no pueden resistir tantos días sin trabajar y ya no abrirán sus puertas incluso cuando el Estado se los permita”, advirtió.

El economista alarmó que “más brutal será la caída en los ingresos fiscales de los tres niveles de Gobierno (que hoy oscila entre 25 y 30% promedio), mayor será la emisión y peores las consecuencias en materia inflacionaria y de devaluación”, agregó

¿Qué pasa en nuestro país?

Tetaz recordó que en el transcurso de la semana pasada hubo rumores de todos los colores. “Empezó con la versión de que el tesoro le colocaría compulsivamente un bono a los bancos, que fue luego descartada cuando se supo que se trataba de 30.000 millones disponibles del BOTE que había emitido el gobierno anterior para integrar encajes; una cantidad insignificante que solo representa el 2% de los depósitos privados a plazo que tiene el sistema”, expresó.

El economista resaltó que “luego fue el turno del Central que desmintió que tuviera en sus planes la compra de bonos del tesoro para hacer operaciones de mercado abierto, aunque desde Economía dejaron trascender que es algo que harán cuando la crisis del COVID haya pasado y se haya resuelto la cuestión de la deuda”.

“Pero el cierre de la semana sí que fue a toda orquesta con las comunicaciones de la autoridad monetaria que le cerró la puerta de las divisas oficiales por 30 días a los que compren dólares contado con liquidación, para cualquier otro fin que no sea estrictamente comercial y también limitó el acceso al mercado de cambios para las Pymes que recibieron crédito subsidiado, hasta que lo hayan cancelado”, sostuvo.

Para Tetaz, “el Central busca limitar el acceso al dólar, primero para cuidar un poco más sus reservas, pero en el caso del contado con liquidación, que no le insume divisas, para frenar la caída en la demanda de dinero, que es la que puede acelerar el proceso inflacionario”.

También detalló que “la expansión del circulante en poder del público, que creció 119.000 millones en abril (16% en lo que va del 2020), sumada a la caída en la demanda transaccional producto de la recesión (en abril la actividad habría caído entre 20 y 30 puntos) genera un sobrante de pesos que busca refugio acelerando la compra de importaciones (demanda de dólar oficial)”.

Además, según Tetaz, “presiona al dólar paralelo, que no le cuesta reservas al Central pero que hace escalar el precio del CCL, derrumbando el valor del peso y acelerando el deseo del público de deshacerse de la moneda nacional a cualquier precio; condición de base para una aceleración de la inflación”.

Por otro lado, el economista explicó en su informe que, según Nadin Argañaraz del IARAF, la recaudación de los principales impuestos nacionales habría caído 25% en términos reales, mientras que en las provincias la baja sería del 23% por la combinación de la recesión previa y el shock del COVID.

“Ese número sería una proxy de lo que está pasando con la actividad privada y como el peso del consumo público en el PBI (11%) amortigua un poco, es posible que la caída en la actividad sea del orden del 22% del producto en el mes de abril”, completó.