Cepo "ultrahard”: guía para saber quién puede comprar dólares desde ahora

Durante el fin de semana el Banco Central (BCRA) emitió una circular en la que se establece nuevas reglas para poder acceder al mercado cambiario y así dolarizarse. Lo que busca la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce es evitar la doble vía de que los inversores compren dólares en el mercado único de cambios (MULC) y, al mismo tiempo, en el mercado de capitales vía dólar MEP o dólar contado con liquidación.

En concreto, y de acá en adelante, desde punto de vista del inversor la regla será no mezclar mercados para poder comprar dólares. Para el Gobierno, el objetico será cuidar las reservas.

A partir de ahora, cuando un inversor compre dólares en cualquier mercado va a tener que recordar que fue lo que hizo durante el ultimo mes de modo de poder saber que puede hacer en los próximos días. En concreto, ya no se podrá acceder a los u$s 200 que permite comprar el BCRA y al mismo tiempo comprar en el mercado de capitales de manera libremente.

La ampliación de la brecha genera que el cepo sea cada vez mas restrictivo y que la represión financiera sea cada vez más fuerte.

Situación 1: compró dólar solidario en el MULC

Aquel ahorrista que quiera comprar el cupo de u$s 200 solo lo podrá hacer si en los últimos 30 días no se dolarizó por otras vías. Es decir, quien compre dólares por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), a partir de ahora, no debe haber vendido títulos contra dólares (cable o dólar MEP) o transferido títulos valores al exterior en los 30 días anteriores ni hacerlo en los siguientes 30 días, siempre corridos y contados desde la fecha de la operación de cambio efectuada por el MULC.

De esta manera, quien compro dólar solidario, hacia adelante no podrá por 30 días comprar dólar MEP o CCL. A su vez, aquel que compró los u$s 200 del solidario hace menos de 30 días y posee títulos en pesos, deberá esperar que pasen 30 días para poder vender y liquidar los bonos contra dólares.

En definitiva, el BCRA está llevando a aquellos ahorristas a dolarizarse en el mercado ilegal, es decir, al dólar blue, canalizando los flujos por fuera de los circuitos formales.

De la circular del BCRA se entiende que, quien compró solildario en el pasado, no puedec comprar dólar MEP en el futuro. Sin embargo, segun pudo saber el Cronista, desde CNV están trabajando para sacar una circular para aclarar que la norma no sea retroactiva, es decir, restringirlo hacia adelante. En otras palabras, CNV va a aclarar que, en adelante, quien compre solidario no podrá comprar MEP o comtado con liquidación.

Situación 2: compró dólar MEP en el último mes

Quien compro dólar MEP no podrá acceder al dólar solidario. Hacia adelante, quien siga optando por dolarizarse en este mercado, lo podrá seguir haciendo regularmente y sin restricción, pero no podrá comprar dólar solidario.

Situación 3: vendió un título en pesos y lo liquidó contra dólares en el último mes

Para el BCRA, vender un título en pesos contra dólares, es lo mismo que comprar dólar MEP. Es decir, aquel el inversor ya tenía en el pasado y decide venderlo por cuestiones de que necesita la liquidez o prefiere tomar ganancia o pérdida de dicha posición y a su vez la liquida contra dólares, el BCRA entiende que está comprando dólar MEP:

En este sentido, recae sobre este inversor las mismas consideraciones que si compró dólar MEP en el último mes, por lo que no podrá acceder al mercado único libre y de cambios (MULC) para comprar el cupo de los u$s 200 al solidario.

A su vez, aquel que compró los u$s 200 del solidario hace menos de 30 días y posee títulos en pesos, deberá esperar que pasen 30 días para poder vender y liquidar los bonos contra dólares.

Situación 4: compró los dos mercados en el último mes

Quien compró dólar solidario y dólar MEP en el último mes no podrá acceder a ninguno de los dos mercados y deberá esperar a que pasen 30 días corridos desde la fecha de compra.

Es decir, si compró u$s 200 solidario en el último mes, no podrá acceder al dólar MEP o CCL. Del mismo modo, quien compró dólar MEP o CCL en el último mes, también tiene restringido el acceso al solidario.

Situación 5: transfirió títulos al exterior

Aquella persona que haya transferido títulos al exterior en el último mes no podrá acceder al dólar solidario y deberá esperar 30 días corridos para poder comprar dólares en el MULC.

Aquel que transfirió al exterior, pero no compró dólar solidario y solo operó en el mercado de capitales vía dólar MEP y CCL, aun podrá seguir comprando dólar en este ultimo mercado.

Situación 6: cuentas con cotitulares, un gris sin aclarar

Todavía no queda claro en la norma que ocurre con la operatoria en el mercado con las cuentas que tienen más de un titular, es decir, cuentas con cotitulares.

La duda recae en si, por ejemplo, alguno de los dos titulares compró dólar solidario en el ultimo mes y el otro no.

Si en el futuro, esa cuenta competente vuelve a comprar dólar MEP por más que uno de ellos este bloqueado y el otro si pueda hacerlo, ¿se computara a favor del inversor libre de restricciones ya que no operó dólar solidario en el último mes o en contra del inversor que si compro dólar solidario en el último mes?

Lo mismo ocurre si, por ejemplo, alguno de los dos titulares compró dólar MEP en el mercado y quiere comprar dólar solidario. ¿Podrá ese inversor hacerse de dólares solidario pese a que en su cuenta comitente se hayan comprado dólares CCL o MEP? Todavía existe un gris al respecto.

Situación 7: persona jurídica que accedió a un crédito subsidiado

Aquella persona jurídica que tomó un crédito a tasa subsidiada para poder hacer frente a sus obligaciones y que se vio comprometida en su flujo de caja por el coronavirus, esa empresa deberá pedir autorización para comprar dólar MEP contado con liquidación y MEP.

Ya desde el pasado las personas jurídicas tenían bloqueados el acceso al dólar solidario, quedando restringido para personas físicas