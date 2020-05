El agro liquida 17,8% por debajo de 2019 y mete más presión al dólar

Las distorsiones en los precios del tipo de cambio que genera el cepo influyeron para que la exportación se redujera. Y justo en la época del año -entre abril y julio-, con la liquidación de la cosecha gruesa, cuando hasta el BCRA acostumbraba sumar divisas, la caída de la venta de agrodólares se haya transformado en un factor que pone más presión al mercado.

Un análisis de Eco Go sobre la liquidación mensual en 2020 mostró que mes a mes la media se contrajo respecto del promedio de los últimos tres años.

Entre 2017 y 2019 la media de ventas correspondientes a enero fue de u$s 1900 millones, mientras que en enero de 2020 cayó a u$s 1600 millones. El promedio para el mes de febrero de los últimos tres años era u$s 1300 millones, y este año alcanzaron apenas u$s 800 millones. En marzo último se vendieron u$s 1100 millones, cuando la media del período 2017-2019 era de u$s 1400 millones. Por último, en abril, las ventas llegaron a u$s 1500 millones, por debajo del promedio de u$s 1700 millones de los últimos tres años.

Los motivos de la merma son varios: menos stock, la cotización del tipo de cambio crece rueda tras rueda mientra la tasa en pesos baja y crece la brecha entre dólar oficial y los paralelos.

"Van a tratar de estirar la liquidación al máximo. Más si pueden financiarse en pesos a tasas bajas como ahora para pagar sus gastos", remarcó Martín Saud, senior trader de Balanz. "La tasa baja en pesos favorece que se financien barato y demoren la liquidación", coincidió otro analista.

Martín Vauthier, director de Eco Go, recordó que en diciembre el campo aumentó la liquidación de stock anticipándose al alza de las retenciones. "Quedaron menos inventarios para este año. Pero también en enero y febrero, el BCRA ubicó cada vez más alto el dólar al mismo tiempo bajaba la tasa en pesos".

En tercer lugar, Vauthier mencionó la brecha cambiaria. Sostuvo que "el contado con liqui y el MEP en récord tienen un efecto muy importante: desalientan operaciones".

También a la brecha se refirió Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global: "Ahora va a venir la cosecha gruesa y necesitan vender para financiar capital de trabajo para la nueva cosecha. En las últimas semanas de mayo vamos a ver más ventas, pero si la brecha sigue alta o se amplía, el incentivo a liquidar, será cada vez menor; solo lo justo y necesario".

El viernes Ciara - CEC informó el dato de la liquidación de abril junto con su versión sobre la contracción de las ventas. El saldo del mes pasado, fue de u$s 1.524.445.457, y el liquidado desde comienzos de año sumó u$s 5.017.586.918. Reconocieron que el acumulado del 1° cuatrimestre de 2020 es 17,8% inferior al mismo período de 2019.

Las cámaras cerealeras explicaron que fue por "los efectos del aislamiento social obligatorio, la venta anticipada de granos por los productores a fines de 2019, las dificultades para la circulación del transporte de granos y abastecimiento que afectó a las terminales y procesadoras, y recientemente la inédita e histórica bajante del Paraná, que dificulta el tránsito y carga de buques en el Gran Rosario, así como la inestabilidad internacional por el COVID-19".