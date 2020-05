El Gobierno evalúa canjear Letes en dólares por u$s 9000 millones

El Ministerio de Economía se dispone a lanzar este lunes una operación de deuda, más allá de una licitación de letras que está prevista para el próximo miércoles, según confirmaron fuentes oficiales.

Lo que prefirieron eludir es de qué tipo de operación se trata. La versión que fue cobrando más fuerza en los últimos días es que se lanzará un canje de las Letes en dólares, que ya fueron reperfiladas tres veces desde agosto, y que expiran en diciembre, según el plan vigente.

Según algunas versiones, no confirmadas de manera oficial, la idea sería avanzar con un canje voluntario de estos instrumentos, que hoy están denominados en dólares, por otros en pesos. Hoy hay unos u$s 9000 millones en estos títulos, aunque una minoría está en manos del sector privado.

A los 10 días de haber asumido funciones, el Gobierno de Alberto Fernández decidió llevar a cabo un repefilamiento de todos estas Letes en dólares, por un total de u$s 9000 millones. Fue el debut, prácticamente, de la gestión de la Secretaría de Finanzas en el que se busca avanzar con delimitar de manera tajante la deuda en pesos de la de dólares.

La nueva fecha que se había puesto el Gobierno para abonar estos vencimientos era el 31 de agosto. No obstante, meses después, la situación cambió: con un nuevo reperfilamiento mediante el cual se pateó para adelante toda la deuda en dólares bajo legislación local (bonos y letras), prácticamente todas estas Letes pasaron pasaron a tener un nuevo vencimiento: el 31 de diciembre.

Este nuevo reperfilamiento se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que se corrió por tercera vez: el “reperfilamiento original” fue el llevado a cabo por el equipo de Hernán Lacunza, dentro del Gobierno de Mauricio Macri, el 29 de agosto del año pasado.

En el calendario de licitaciones para mayo está previsto que este miércoles 6 de mayo se lleve a cabo una operación de deuda, según el cronograma difundido la semana pasada. Además de una licitación de letras en pesos, estará esta otra operación, hasta ahora no confirmada.

“En total, de los u$s 9000 millones a diciembre, el último dato que comentó Martín Guzmán a mediados de marzo, cuando dio conferencia para los acreedores privados, dijo que tenían u$s 3900 millones los privados. El resto dijo que estaban en manos de la ANSeS y otros organismos del sector público”, recordó Juan Ignacio Paolicchi, economista de EcoGo.

Durante el gobierno de Cambiemos, los instrumentos de corto plazo se volvieron una de las vías de financiamiento. En un principio fue casi toda denominada en dólares: de hecho, el stock las Letes llegó casi a los u$s 20.000 millones.

La dificultad por renovar de manera parcial estos vencimientos (sumados a la bola de Lebac que estaban en manos del Banco Central) fue una primera señal de cambio de humor de los inversores en el plano internacional.

Frente a esta modificación en el flujo de capitales, y la no opción de Argentina, el gobierno de Macri decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para financiarse: se firmó en junio de 2018 un préstamo por u$s 50.000 millones, ampliado tres meses más tarde a los u$s 57.000 millones del stand-by que estaba vigente, el mayor crédito desembolsado dado a un país en la historia del organismo.