Brasil no ayuda: qué sectores serán más golpeados por la crisis en el gigante del Mercosur

El coronavirus avanza en Brasil a un ritmo superior a de los países vecinos y fue uno de los primeros en superar los registros de China, que fue el foco y se mantuvo como epicentro de la pandemia hasta que la tasa, tanto de muertos como de contagios, empezó a caer. Pero en el vecino país también avanza, en medio de una complicada situación política, la crisis económica, al punto de que tanto CEPAL como el FMI prevén una caída del PBI de ese país superior al 5%. Se trata de estimaciones que están por encima del consenso económico de ese país, que indica que este año su PBI se contraerá 3,3%.

Para la Argentina esta es una mala noticia. Según Ecolatina "la caída significativa del nivel de actividad en Brasil, esperada para 2020, impactarán de manera directa en nuestro país, ya que el gigante del Mercosur es el principal comprador de las exportaciones argentinas.

Qué sectores se verán más golpeados por la recesión del gigante del Mercosur.

"En primer lugar, hay que mencionar que las importaciones totales de Brasil cayeron 1,8% el año pasado, mientras que las provenientes de Argentina se desplomaron 8%, tendencia que se repitió en el primer trimestre de 2020 (+4,3% i.a. vs. -9,2% i.a., respectivamente). Por ende, venimos perdiendo participación en dicho mercado incluso antes de la llegada del Coronavirus", observa la consultora fundada por Roberto Lavagna.

Según el trabajo "las exportaciones argentinas totales a Brasil rozaron u$s 10.400 millones en 2019, representando el 16% de las ventas externas de nuestro país. Un 65% de los envíos fueron Manufacturas de Origen Industrial (MOI), por lo que de uno de cada tres dólares de MOI exportados fueron rumbo a Brasil. Estos productos son los que suelen gozar de un mayor grado de diferenciación y valor agregado, de modo que su inserción en nuevos mercados suele ser más lenta y complicada (no hay preferencias arancelarias).

Hacia dentro de las exportaciones industriales, la rama de mayor peso es la automotriz, apunta el documento. En 2019, sus envíos totalizaron u$s 4.430 millones, lo que quiere decir que casi el 70% de las exportaciones de este complejo tuvieron como destino a Brasil, país al que entran sin aranceles por el Mercosur y que los bienes extra-zona tributan un aforo del 35%.

Además, más de la mitad de las ventas externas de complejos como Textiles y confecciones, Caucho y manufacturas, Materias plásticas y Productos de molinería se dirigen a Brasil. En consecuencia, la menor demanda de este país golpeará a industrias como la automotriz, textiles y confecciones, y caucho y manufacturas -neumáticos.

En otros términos, "el golpe será transversal a buena parte del entramado fabril argentino", anticipa Ecolatina.

Se observa el fuerte retroceso que vienen experimentando las exportaciones argentinas a Brasil, derivado esencialmente de la recesión del país vecino. Así, el mejor año para las exportaciones fue el 2013, cuando alcanzaron los u$s 17.400 millones, de los cuales u$s 13.300 millones correspondieron a MOI dentro de las cuales destacaron los u$s 8.700 millones exportados por el complejo automotor (que habían llegado a un récord de producción ese año).

"Lamentablemente, el desplome frente al pico es contundente: los envíos totales retrocedieron 40% (u$s 7.000 millones), mientras que tanto MOI como vehículos se contrajeron un 50% en el acumulado", advierte el informe.

Según Ecolatina "nuestras exportaciones a Brasil también se verán resentidas por la fuerte depreciación del Real", por lo que, "a la menor demanda de cantidades, habrá que sumarle el deterioro de la competitividad precio".

En resumen, Brasil no solo no será un aliciente para atenuar la crisis de este año, sino que además impondrá nuevos e importantes problemas, sobre todo en nuestro golpeado sector manufacturero. En momentos de derrumbe de la demanda interna sería fundamental poder incrementar nuestras exportaciones contracíclicas, este año ocurrirá lo contrario.