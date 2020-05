Cómo es el caso de corrupción del mega fondo noruego que maneja u$s 1 billón

El mayor fondo soberano del mundo, el “Norges Bank Investment Management”, se vio envuelto en un caso de corrupción que está dando de qué hablar. Apenas dos semanas después de su designación, Nicolai Tangen que pasará a estar al frente de la gestión del fondo, vio puesta su honorabilidad está en entredicho. Pero no solo él. Los consejeros delegados entrante y saliente de la sociedad de inversión de 1 billón de dólares se han visto envueltos en el mayor escándalo conocido desde que se crease el fondo para el depósito del excedente de riqueza producida por los ingresos derivados de la extracción de petróleo en el país nórdico. La noticia generó incertidumbre en los mercados, ya que cabe recordar que el fondo maneja casi el 1,5 % de todas las compañías que cotizan en el mundo.

La polémica surgió hace unos días al trascender que el actual responsable del fondo, Yngve Slyngstad, fue invitado a un seminario de lujo organizado por su sucesor Nicolai Tangen en Filadelfia (EE. UU.) y aceptar viajar en un avión privado que el propio Tangen puso a su disposición para su regreso a Oslo. Si se confirma, el directivo podría haber infringido las más básicas reglas éticas que rigen los estatutos del Norges Bank Investment Management. El propio Slyngstad, en un comunicado difundido por el fondo y que recoge el Financial Times, explicó que fue invitado a dar una conferencia en el seminario que el ahora su sucesor había organizado el pasado noviembre en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania. Justo unas semanas después de que el directivo anunciase su renuncia al frente del instrumento que financia las pensiones de los jubilados nórdicos. El que será el próximo gestor del fondo no solo pagó un vuelo privado, sino la estancia completa en un hotel de máxima categoría y la asistencia a los conciertos de Sting y Gregory Porter.

Al menos una treintena de compatriotas de la élite del país participaron en las conferencias, que completaron un grupo de 150 exclusivos invitados de distintas procedencias. Una factura por la que Tangen podría haber pagado hasta un millón de dólares.

El gobernador del Norges Bank, Oystein Olsen, ya ha anunciado que se procederá a la revisión del proceso de selección del primer ejecutivo del fondo. La institución quiere calmar los ánimos lo antes posible. Entre otras razones, porque Nicolai Tangen nunca figuró en la lista pública de aspirantes a ocupar el cargo. Es cierto que a finales de febrero se divulgó el nombre de siete de los ocho candidatos. Uno de ellos pidió el anonimato. Quizás fuese Tangen. Sea como fuere, el que los ejecutivos se saltasen las estrictas normas éticas del fondo les deja en una situación muy comprometida.