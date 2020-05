Coronavirus: por qué para Suiza no existen peligros en un abrazo entre nietos y abuelos

Las autoridades suizas afirman que no hay peligro en que los niños menores de 10 años abracen a sus abuelos, en lo que supone una revisión de las recomendaciones oficiales sobre el coronavirus.

El jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) y rostro de la lucha contra la Covid-19, Daniel Koch, afirmó el pasado lunes que los científicos han concluido que los niños más pequeños no transmitían el virus, por lo que se mostró partidario de que tuvieran contacto con sus abuelos (el grupo de mayor riesgo frente a la enfermedad).

"Las personas mayores sufren ya enormemente como para además privarlos de abrazar a sus nietos cuando se ha podido establecer que los pequeños no representan un peligro para ellos", afirmó el doctor Koch, que precisó que el contacto debía ser breve y no implicar que los abuelos quedaran encargados del cuidado de los niños.

Suiza es uno de los países europeos que han comenzado a poner en marcha el desconfinamiento. Esta semana, las peluquerías han podido abrir sus puertas mientras los colegios y las tiendas que no venden alimentos o artículos de primera necesidad pueden reabrir dentro de dos semanas.

El Dr. Koch afirmó que el consejo oficial ,y compartido por la inmensa mayoría de las autoridades sanitarias de todo el mundo, respecto al cual los niños y sus abuelos deben mantener la distancia para evitar los contagios, se hizo cuando se tenía menos información de la que ahora existe acerca de cómo se transmitía el coronavirus.

"Los niños pequeños no transmiten el virus", dijo Koch. "Simplemente no tienen los receptores para contraer la enfermedad". Para Koch, muchos abuelos "viven para ver a sus nietos" y ese contacto es vital para su salud mental. Este experto afirmó que no eran los niños los que representaban un riesgo para los familiares mayores, sino sus padres.

Así, esta revisión de las directrices oficiales en Suiza llega después de consultas con expertos en universidades de Zúrich, Berna y Ginebra, según informó la emisora suiza SRF.

El nuevo consejo se aplica a los niños pequeños que no muestran signos de enfermedad, mientras que los niños mayores aún deben evitar el contacto con los abuelos.

Según explica la BBC, no todos los expertos están de acuerdo con esta revisión de las directrices del gobierno suizo. Por ejemplo, a través de un mensaje, el virólogo y asesor principal en Alemania sobre el coronavirus, Christian Drosten, dijo a la emisora austríaca ORF que no había datos suficientes para afirmar de manera concluyente que los niños pequeños no transmiten el virus. Según Drosten, los estudios hasta la fecha han llegado a conclusiones diversas sobre cómo los niños más pequeños contraen y contagian el virus.