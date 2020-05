De Pablo: "No se puede pretender que la gente respete la cuarentena mientras se muere de hambre"

El economista Juan Carlos De Pablo puso en duda que los sectores más comprometidos de la economía vayan a respetar las eventuales restricciones de aislamiento por el coronavirus en caso de que la cuarentena se extienda más allá del 10 de mayo, tal como se desprendió del anuncio del presidente, Alberto Fernández.

En ese sentido, De Pablo afirmó que el 10 de mayo sólo significa que hasta entonces no habrá modificaciones al aislamiento.

"El presidente cuando anunció la extensión de la cuarentena habló de más etapas, por lo que la fecha del 10 de mayo lo único que indica es que no habrá novedades hasta entonces. Ahí no está la clave, sino en la dinámica que siguen las decisiones gubernamentales y la vida misma", comenzó, en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: "Tengo graves dudas de que cuando pase el tiempo respete el tiempo que dispongan los funcionarios. Nadie puede pretender que la gente se quede en su casa respetando la cuarentena se muera de hambre por quedarse sin un mango."

Así, De Pablo cuestionó las medidas de control de precio del Gobierno y señaló que son "parte del problema" y no de la solución, dado que los topes y las inspecciones promueven el desabastecimiento en los comercios ante la suba de costos.

"El conflicto entre la salud y la economía existe, pero la cuantía del conflicto depende de las medidas que toma el Gobierno, que puede ser parte del problema o de la solución. Es parte del problema cuando congela los precios y mandan los inspectores a que revisen. Lo único que van a conseguir es que las góndolas queden cada vez más vacías", señaló.

Y añadió: "El presidente tiene que priorizar el abastecimiento, hablar intensamente con los economistas y ser tan exigente como lo es con los infectólogos. ¿Por qué una persona puede salir a estirar las piernas a la calle y otra no puede abrir su negocio?"

El economista sostuvo que el Gobierno tiene "el tiempo en contra" para flexibilizar la actividad dado que hay segmentos de la economía que se encuentran en situaciones "muy comprometidas".

"No hay forma de proyectar por cuánto tiempo es sostenible la cuarentena con estas restricciones, porque la realidad es heterogénea. Desde el punto de vista de la flexibilización, el Gobierno tiene el tiempo en contra y no a favor. Hay situaciones muy comprometidas y otras no tanto", comentó.

De Pablo advirtió los riesgos que implica que las medidas de asistencia al sector privado se extiendan. "No es lo mismo que una fábrica funcione que no funcione y que el Estado le mande una asistencia. Si los funcionarios dicen que van a dominar el timming de la situación a través de los decretos se equivocan", dijo.