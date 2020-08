El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Seguimos transitando ruedas intensas, con una incertidumbre no menor de cara a las negociaciones de la deuda en dólares y en función de la probabilidad de aceptación de la oferta de canje. Con plazos muy acotados, la expectativa sobre el resultado final fue marcando el ritmo del mercado a lo largo del mes. Siempre teniendo en cuenta que bajo la estructura del canje actual, el porcentaje de adhesión no sería suficiente. Lo que hace que cualquier posible mejora en el diseño de la oferta, o ciertas medidas que hagan sostenibles los compromisos de pagos futuros, impacten positivamente en las perspectivas del resultado final.

Continuamos entonces con la cuenta regresiva al 8 de mayo, en un mercado que se mantuvo atento a cualquier señal de acercamiento entre el gobierno y los acreedores. Habiendo dejado en claro que es necesario aumentar el valor del canje, ya que las condiciones de reestructuración ofrecidas en un marco macroeconómico incierto, no son suficientes. Necesitando mayor certeza con respecto al proyecto económico del Gobierno que asegure los pagos, y bajo el cual haya menores discrepancias sobre la exit yield utilizada para valuar los nuevos títulos. Ahora bien, la posible contraoferta de la que se hablaba nunca llegó y la falta de noticias sobre cualquier posible avance hacia un acuerdo nubló las perspectivas de una mejora en el canje. En este marco, la incertidumbre no hace más que crecer con el correr de los días en un escenario casi binario con el riesgo de default latente. Todo en medio de una crisis global, sumado a las complicaciones propias de una economía frenada y proyecciones futuras que lejos están de ser optimistas. Punto clave en el análisis de las últimas medidas del Gobierno que impactan no solo en el mercado financiero sino también en la economía real. En esta coyuntura, los bonos en dólares reflejaron hoy una caída 4%/5% para cerrar el mes con bajas del 1/2%.

Por otro lado, el ministerio de economía avanza en su estrategia para normalizar la curva en pesos y continúa buscando fondos mediante nuevas licitaciones de letras y bonos. A través de las cuales busca rolear los vencimientos y aumentar el interés de los inversores en estos activos. Esta semana, puntualmente, logró captar casi $ 20.000 millones en Letras y Bonos en pesos. Mientras que, ya se anunció el calendario de licitaciones de mayo que incluye cuatro fechas: miércoles 6, lunes11, martes 19 y martes 26. Por lo que, con el foco en la capacidad de financiamiento en pesos del Gobierno, los bonos en subieron entre 10%/15% esta semana. Acentuadas en la curva CER que acumula subas del 20% y 25% en el mes.

Otro golpe a los FCI para contener la suba del dólar

En un nuevo intento por contener la escalada del dólar bolsa y el contado, el BCRA vuelve a afectar a la industria de FCI. Apuntando otra vez a las estrategias de inversión de algunos fondos, y a través de una resolución que tiene aún mayores restricciones que las ya implementadas la semana pasada. Puntualmente, se determinó que los FCI cuya moneda sea el peso deben invertir el 75% del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en la moneda de curso legal.

La medida que limita las tenencias en moneda dura dio lugar a una caída de 8% y 7,8% del CCL y el MEP que tocaron los $ 110 y $ 108 tras el anuncio, para luego retomar el sendero alcista. Cerrando la semana en $114 y $112, con una suba del 3% en la semana y tras acumular una suba del 30% y 34% en lo que va del mes. Llevando las brechas a niveles de 71% y 72% -por debajo de los máximos de 75% y 80%-. Ahora bien, una vez desarmadas las posiciones en dólares de los FCI, se espera que la presión sobre los distintos de tipos de cambio continúe e incluso se acelere de cara al canje y sus posibles resultados. Y en el marco de una fuerte emisión monetaria y tasas reales negativas, que empujan las expectativas inflacionarias y la necesidad de cobertura.

Las señales de reapertura impulsan los principales índices mundiales

Afuera, los mercados se van recuperando de los mínimos alcanzados en marzo ante la expectativa de la pronta reactivación en la actividad. Cierto optimismo impulsó las compras en el mercado accionario frente a las primeras señales de reapertura de las economías. Con el ritmo de contagios desacelerándose, empezaron a aparecer los primeros planes para ir alivianando las restricciones al movimiento de bienes y de personas, y se espera que los países vayan retomando la actividad en las próximas semanas. Si bien vale aclarar que las proyecciones del crecimiento para este año no dejan de ser muy negativas, y los datos económicos hasta el momento lo convalidan.

En el eje de lo corporativo, se siguió de cerca el resultado de las firmas americanas. Hasta el momento el 41% de las empresas del S&P han presentado sus balances, de las cuales solo el 63% pudo superar las estimaciones de ganancias (por acción) -por debajo del promedio de los últimos cinco años-. Se espera que las ganancias del primer trimestre disminuyan 14.8% con respecto al año anterior. Con una tasa de crecimiento de ganancias estimada para el segundo trimestre del -33,3%.

En este marco, los índices americanos subieron cerca del 2/2,2% en la semana, y recuperaron entre un 10% y 15% en el mes. Puntualmente, el S&P500 cerró cerca de los 2.900 puntos recuperándose un 24% con respecto a los mínimos de marzo, pero todavía un 14/15% por debajo de los máximos de febrero. En Europa, por su parte, acumularon subas del 5/6% en el mes.

Continúan los estímulos monetarios pero sin cambios en las tasas de referencia

Abril cerró con las reuniones de política monetaria, primero de la Fed y luego del BCE. En donde si bien no hubo cambios en las tasas de referencia, dejaron en claro que todavía hay margen para actuar en el caso de ser necesario. En este sentido, Powell reiteró su compromiso para con la economía americana asegurando que cuentan con los instrumentos necesarios para mitigar el impacto del Covid-19, y cualquier riesgo proveniente de la pandemia en el corto y mediano plazo. “La Fed se ha comprometido a usar su gama completa de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en este momento desafiante, promoviendo así sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios”, dijeron desde la entidad.

Según determinó Powell, la postura monetaria actual debiera ser suficiente y buscó tranquilizar a los mercados dejando la puerta abierta a nuevas medidas. Además, aclaró que no tienen previsto aumentar la tasa en el corto plazo, y que esperan continuar con políticas que faciliten el crédito. La tasa a diez años, en tanto, casi no se movió en la semana. Mientras que en el mes retrocedió 7 pbs para ubicarse en 0.6%.

Por el otro lado, el BCE mantiene su paquete de estímulo masivo para mitigar parte del shock económico que comenzó en marzo pero no aumentó su plan de recompra de activos como esperaba el mercado. La presidenta, Christine Lagarde aseguró que continúan con la compra de bonos del gobierno, la cual aumentaría en el caso que consideren necesario. Además, anunció una fuerte flexibilización en los préstamos para los bancos. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos europeos caía entre 10pbs y 12 pbs en la semana.

La macro golpeada por la pandemia

Las decisiones de política monetaria se conocieron tras una semana cargada de datos económicos que fueron pesando sobre las expectativas del mercado en general. Entre los más importantes, las cifras oficiales mostraron una contracción del 4,8% en el PBI norteamericano durante el primer trimestre del año (la primer caída desde el 2014). Se trata de la mayor corrección desde la crisis del 2008, y resultó bastante mayor al 3.5% estimado por el mercado.

En cuanto al mercado laboral, el Departamento de Trabajo informó que otros 3.84 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo durante la semana pasada, lo que eleva el total de seis semanas a más de 30 millones. Al mismo tiempo que el gasto de los consumidores caía un 7,5% en marzo.

Por su parte, la economía de la zona euro se contrajo un 3,8 % en el primer trimestre, en comparación con los últimos tres meses de 2019 – también por encima del 3,5% proyectado-. En este caso, fue el peor registro en décadas y se dio tras la fuerte contracción en la actividad comercial frente a las estrictas medidas de cierre que adoptaron los países. Entre los países de la región, Francia sufrió una importante caída del 5,8% entrando en una recesión técnica tras dos trimestres de contracción consecutiva.

Lo que vendrá

Para la semana que viene se esperan ruedas no menos intensas en lo local. Atentos a cualquier señal de las negociaciones de la deuda, teniendo en cuenta que el viernes 8 de mayo se cumple el plazo fijado por el Gobierno para alcanzar un acuerdo. En este marco de plena incertidumbre, y a pesar de las últimas medidas del Central, no se descarta mayor presión sobre el mercado de cambios.

En el frente externo, y a pesar de la mejora de este mes, no se espera menor sensibilidad entre los principales índices. La recuperación dependerá de las distintas estrategias para abrir las economías, que en conjunto con la lectura de los datos económicos permitirán brindar proyecciones más acertadas sobre el impacto de la pandemia. Además, la evolución del crudo será un tema a tratar teniendo en cuenta que a partir de mayo comienza a regir la reducción de los 9.7 barriles de petróleo diarios acordados. Recordemos que los desequilibrios en el mercado petrolero son una de las tantas referencias del alcance de los efectos de la pandemia, que no deja de presionar para reducir los tiempos de aislamiento social obligatorio y permitir una apertura más temprana de los países.