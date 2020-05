Szewach, sobre la economía: "La cuarentena es una opción que no está disponible"

El ex director del Banco Central (BCRA) Enrique Szewach enfatizó la necesidad de normalizar la actividad económica ante el aislamiento obligatorio impuesto por el Gobierno debido al coronavirus y rechazó la idea de reabrir "de a sectores".

"Creo que hay que dar vuelta la forma de pensamiento. Lo que nos dicen es que hasta el 10 de mayo no habrá novedades, y sino vamos a estar en cuarentena eternamente. La cuarentena es una opción que no está disponible, no es posible seguirla así", señaló el economista, en diálogo con radio Mitre.

Y agregó: "No se puede abrir por sectores, porque así lo que se abra no tendrá demanda, y la demanda somos todos. Se pueden abrir las fábricas de autos, las tiendas de repuestos, las concesionarias, pero ¿quién va a comprar?"

En ese sentido, Szewach remarcó que para normalizar la actividad se deben intensificar las normas de higiene y crear protocolos en los comercios, fábricas y espacios de trabajo, para así evitar la sobreocupación de camas en los sanatorios.

"Obviamente habrá que diseñar protocolos para cada actividad, hay que evitar que se saturen las camas y las terapias intensivas. Pero la actividad tiene que volver", comentó.

En ese sentido, consideró que el Gobierno debería formar un equipo multidisciplinario para evaluar qué salida tomar, pero con la premisa de que la cuarentena "así no puede seguir".

"Seguir con la cuarentena y minimizar la economía es una forma de pensar el problema, hay que cambiar el enfoque", indicó.