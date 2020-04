Los plazos fijos de hasta $ 4 millones no podrán tener tasas inferiores al 70% del rendimiento de Leliq

El Banco Central (BCRA) informó este jueves que los bancos deberán pagar al menos el equivalente al 70% de la tasa de Leliq para todos los plazos fijos de hasta $ 4 millones. De esta manera, la autoridad monetaria decidió elevar el monto sobre el que deberá ofrecerse dicha la tasa nominal anual (TNA) para personas físicas, ya que hasta hoy era de $ 1 millón.

La nueva resolución de la entidad que preside Miguel Ángel Pesce implica que, con la tasa de Leliq al 38%, los bancos deberán ofrecer una tasa no inferior al 26,6% a los depósitos de hasta $ 4 millones.

“La tasa nominal anual no podrá ser inferior a la que difundirá cada viernes el BCRA. Esta tasa nominal anual mínima será el 70 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA (LELIQ) en pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen las imposiciones”, precisó la entidad a través de la Comunicación “A” 7000. Y agregó que la medida no afectará a aquellos depósitos en pesos no ajustables por UVA o UVI.

Según indicó el BCRA, “las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como nuevas operaciones”. Y agregó que “cuando se trate de imposiciones a plazo fijo constituidas a nombre de dos o más personas humanas, el monto del depósito a plazo fijo se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares”.

La medida apunta a frenar la escalada del dólar de las últimas semanas.