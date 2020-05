Crece la tensión entre EE.UU. y China por el coronavirus y Washington estarían analizando represalias

La Administración de Donald Trump estaría analizando una lista de medidas en represalia contra China por su papel en el brote de coronavirus, aunque el proyecto estaría en una etapa inicial.

Según le revelaron tres fuentes (incluido un oficial familiarizado con el asunto) a Reuters, funcionarios del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el Pentágono, estarían discutiendo –informalmente– una serie de iniciativas contra el gigante asiático. No obstante, aclararon que estas opciones aún no habrían llegado al equipo de seguridad nacional más importante de Trump ni al propio presidente.

"Hay una discusión sobre cuán difícil es golpear a China y cómo calibrarlo adecuadamente", dijo una de las fuentes mientras Washington mantiene un delicado equilibrio con Beijng, considerando la compra equipos de protección personal (PPE) para el personal de salud y el acuerdo comercial de Fase 1 firmado en enero de este año.

El Washington Post, citando a dos personas con conocimiento de las discusiones internas, informó que algunos funcionarios habían discutido la idea de anular parte de la deuda estadounidense que posee China, como una forma de atacar a Beijing por lo que consideran su falta de transparencia sobre la pandemia de Covid-19.

El principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, negó el informe. "La fe y el crédito pleno de las obligaciones de deuda estadounidense son sacrosantos. Punto. Punto final", le dijo a Reuters. "Lo mismo respecto de la condición del dólar estadounidenses como moneda de reserva", dijo Kudlow. "La historia está completamente equivocada".

Sin embargo, durante una entrevista con Reuters el propio Trump había dicho que estaba viendo diferentes opciones en términos de consecuencias para Beijing sobre el virus. "Hay mucho que puedo hacer", dijo el miércoles pasado.

Hasta ahora, 62.820 estadounidenses han muerto por Covid-19 (mientras 1.067.061 personas fueron contagiadas); 30.3 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo; el gobierno ya ha desembolsado tres paquetes de asistencia económica por u$s 8300 millones, u$s 2.2 billones y u$s 484 mil millones, y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calculó que se necesitará un cuarto paquete por u$s 1 billón, sólo para ayudar a los estados y las ciudades. Los contratos de mayo del West Texas Intermediate (el petróleo de referencia de los EE.UU.) operaron por primera vez en números negativos y el precio del petróleo cayó a mínimos históricos por una combinación de falta de demanda y falta de espacio para almacenar el crudo.

Esta semana, además, se informó que la economía norteamericana se contrajo 4,8% en el primer trimestre de 2020 –la primera vez en seis años– y asesores de la Casa Blanca estiman que en los próximos tres meses podría caer hasta el 30%, considerando que hasta ahora abril fue el peor mes para los EE.UU.

Todos estos datos preocupan enormemente a Trump, quien había centrado en la economía gran parte de su campaña para las elecciones de noviembre.

Espías descartan interferencia humana en la creación del virus

Por otra parte, las agencias de inteligencia de EE.UU. expresaron ayer que no creen que el coronavirus Covid-19 haya sido creado por humanos o modificado genéticamente en China, según se aclaró en un comunicado de la oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI por sus siglas en inglés), justo cuando el presidente Donald Trump está tratando de culpar a Beijing por la pandemia mundial.

La comunidad de inteligencia “está de acuerdo con el amplio consenso científico de que el virus Covid-19 no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente”, según el comunicado de la oficina del DNI y agrega que se “continuará examinando rigurosamente la información e inteligencia emergentes para determinar si el brote comenzó por contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio de Wuhan”.

Por su parte, Trump dijo que ordenó una investigación sobre cómo surgió el virus, teniendo en cuenta que algunas teorías conspirativas apuntan a que el SARS- CoV-2 podría haber sido creado en un laboratorio, o escapado de uno, en Wuhan. El documento de Inteligencia sugiere la investigación ya está en marcha.