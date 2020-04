El BCRA limita la compra de dólar Bolsa a las empresas que saquen créditos al 24%

El Banco Central (BCRA) informó este jueves que las empresas que obtengan créditos a tasas subsidiadas tendrán limitado el acceso a operaciones de venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o a la transferencia a entidades depositarias del exterior". Es decir, no podrán realizar operaciones que les permitan hacerse de dólares a través del dólar Bolsa.

A través de un comunicado, la autoridad monetaria indicó, además, que aquellas que realicen operaciones de compra-venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera tendrán que pedir la conformidad previa del Banco Central para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para la adquisición de divisas.

Para acceder al mercado para la adquisición de divisas las empresas tendrán que presentar una declaración jurada de que ese día y en los 30 días corridos anteriores no han efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior. También se deberán comprometer a no realizar esas operaciones a partir del momento en que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguientes.

“Se limita mucho el contado con liquidación. Tiene lógica. Si tomaste préstamos subsidiado no compres CCL. Si estás trayendo dinero del exterior a través de la Bolsa no podés comprar al oficial. Si tomaste préstamos al 24%, no podés precancelar deuda con el exterior. No sé podrá comprar dólares al oficial si tuviste operaciones de CCL 30 días antes”. EL CFO de uno de los bancos líderes interpreta de esta manera la nueva disposición del BCRA.

“Es un nuevo intento por frenar la brecha, si te doy un crédito super barato porque me dijiste que estabas asfixiado, entonces usalo para la actividad productiva, no para comprar dólares en el mercado bursátil. Si fuiste al mercado de bonos, no te voy a dejar importar”, traducen en la City la nueva normativa.

Había algunos players trayendo dólares del exterior y comprando importaciones al oficial, y el BCRA acaba de sepultar eso, al decir que si quieren traer dólares, que los traigan por el oficial.

“Si el gobierno te dio el beneficio de un préstamos subsidiado, no lo podés estar usando para comprar dólares, ni a través de importaciones ni en operaciones de dólar Bolsa”, indica el analista Matías Cartier.

Para Andrés Méndez, de AMF Economía, “esto refleja el nivel de preocupación que tiene el Banco Central con el mercado de cambios, tanto se trate de adquisiciones de divisas o bien de operaciones con títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o transferencia de los mismos a entidades depositarias del exterior”.

A su entender, el BCRA trata de cerrar los caminos a quienes accedan a financiaciones en condiciones beneficiosos (en forma similar restringe el acceso al mercado de cambios para quienes obtengan los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos). En rigor, está buscando que el dinero barato emergente de la creación de base monetaria no alimente la demanda de divisas ni tampoco algún mercado cambiario no regulado. Les preocupa el tipo de cambio no regulado y el nivel de reservas internacionales”, completa.

Entiende que existe la certeza que la apertura de la brecha del CCL, dólar MEP y blue con el dólar regulado constituye una bomba de tiempo que termina finalmente afectando el stock de reservas. Y esto sucede porque la ampliación del diferencial entre los tipos de cambio termina minando la oferta y acelerando la demanda de divisas en el mercado oficial.

En las estadísticas cambiarias del primer trimestre del año, Méndez advierte que aumentó en términos interanuales la demanda de divisas para pagar determinados servicios (¿sobrefacturación?): “Si a eso le agregamos los efectos en la liquidez de la pandemia, es natural que trata de cortar los caminos que conducen al aumento de los tipo de cambio libres y que pueden contribuir a dinamitar el stock de reservas”.

La resolución del BCRA establece, además, que las MiPyMEs beneficiadas con las líneas de créditos promocionales dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 podrán acceder sólo a las divisas destinadas a nuevas importaciones de bienes o insumos requeridos en su proceso productivo, pero no podrán cancelar deuda vencida al 19 de marzo de 2020 sin contar con la conformidad previa del Banco Central.



La entidad que preside Miguel Ángel Pesce determinó también que para el acceso al mercado de cambios para la cancelación de capital e intereses de todo tipo de endeudamiento con el exterior pendiente al 19 de marzo de 2020, cuando el pago no tuviera una fecha de vencimiento o cuyo vencimiento hubiese operado con anterioridad a dicha fecha, se deberá contar con la conformidad previa del BCRA.



Para aquellas empresas que mantengan pendientes de cancelación financiaciones en pesos previstas no podrán, hasta su total cancelación, vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferirlos a entidades depositarias del exterior.



Además, establece que las entidades deberán requerir a sus clientes la presentación de una declaración jurada en la que conste que, en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 30 días corridos anteriores, no han efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.