Economía y política Miércoles 29 de Abril de 2020

La renuncia de Vanoli, un ejemplo aleccionador para el resto del gabinete en la crisis

Al ex titular de la ANSeS no sólo le achacan en la Casa Rosada el caótico viernes del cobro en los bancos sino otras fallas de gestión cotidianas. No hay espacio para errores durante la pandemia, es el mensaje del Presidente a sus funcionarios.