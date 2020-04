La FED mantuvo la tasa y dio dos avisos: la crisis viene para largo y harán falta más fondos públicos

Luego de que Estados Unidos anunciara una caída del 4,8% de su PBI –la primera contracción de su economía desde la crisis de la subprime– la Reserva Federal decidió mantener la tasa cerca de cero y reiteró su promesa de hacer lo que sea necesario para apuntalar la economía durante la pandemia de coronavirus, que no sólo "pesará fuertemente" en las perspectivas de corto plazo sino que plantea "riesgos considerables" en el mediano plazo.

"La Reserva Federal se ha comprometido a usar su gama completa de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en este momento desafiante, promoviendo así sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios", dijo el banco central de Estados Unidos en un comunicado al final de dos días de reunión de política monetaria por videoconferencia.

Luego del comunicado, el titular de la Fed, Jerome Powell, dio una conferencia de prensa donde manifestó que este es el momento de utilizar "el gran poder fiscal" del país, para evitar un daño más profundo en la economía estadounidense. También anticipó que probablemente se necesite más dinero –hasta ahora las arcas públicas han desembolsado tres paquetes de asistencia financiera: el primero por u$s 8300 millones, el segundo por u$s 2.2 billones y el tercero por u$s 484 mil millones–para responder a la crisis, ya sea por parte de la Fed o del Congreso.

En cuestión de semanas, la economía del país pasó de tener niveles de desempleo históricamente bajos a ver como más de 26 millones de personas pedían subsidios y la actividad sufría su mayor caída desde la crisis del ‘29, después de que las autoridades de todo el país paralizaron amplios sectores de la industria y el comercio para frenar la propagación del virus.

En su comunicado, la Fed esbozó el alcance del efecto de la pandemia hasta ahora, haciendo énfasis en que "una demanda más débil y precios del petróleo significativamente más bajos están frenando la inflación de los precios al consumidor". Además sostuvo que "las interrupciones de la actividad económica local y externa han afectado significativamente las condiciones financieras y deteriorado el flujo de crédito a hogares y empresas estadounidenses".

No obstante, Powell pronosticó que la economía podría experimentar un repunte en el tercer trimestre, pero eso también conlleva el riesgo de un nuevo brote de coronavirus. Aclaró, sin embargo, que aunque la economía crezca, tomará cierto tiempo volver a los niveles normales de desempleo.

La crisis de salud pública "tendrá un gran peso sobre la actividad económica, el empleo y la inflación en el corto plazo, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas en el mediano plazo", agregó el banco central. Durante la conferencia de prensa, Powell explicó que por "mediano plazo" se refería al próximo año, cuando es probable que ya esté disponible una vacuna contra el SARS-CoV-2.

Con tanta incertidumbre en torno a las perspectivas económicas, la Fed dijo que "espera mantener este rango objetivo (de la tasa) hasta que esté segura de que la economía ha resistido los eventos recientes y está en camino de alcanzar sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios".