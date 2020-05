CNV intima a agentes que informen quiénes compraron dólar Bolsa

Martín Breinlinger, vocal titular en CNV, envió el martes por la noche un mail a unos pocos agentes bursátiles intimándolos a que informen en 24 horas quiénes son los 10 clientes que operaron diariamente el mayor volumen nominal de transacciones dólar MEP y contado con liquidación desde el 6 hasta el 28 de abril inclusive.

Estas son las operaciones de "dólar cable" que consisten en comprar un activo en pesos y liquidarlo en dólares estadounidenses, con liquidación en Argentina o en el exterior.

La información deben precisarla de manera diaria para el período especificado (es decir, los 10 mayores compradores y 10 mayores vendedores por día) con el siguiente detalle: número de comitente, CUIT, nombre o razón social, fecha, volumen en nominales, especie, rueda en que operó (PPT, Senebi, etc), mercado en el que operó (BYMA, MAE), moneda de liquidación y tipo de operación (MEP, CCL).

Adicionalmente, se pide un número de contacto para realizar las aclaraciones pertinentes sobre el pedido realizado.

En la CNV no quisieron hacer comentarios. De todos modos, fuentes internas comentan que “la comunicación con los regulados en función de CNV es reservada, amparada por el secreto bursátil". "La idea de este intercambio tiene que ver con profundizar el flujo de información y poder tener una mejor radiografía de lo que sucede en el mercado”, agregaron.

Por su parte, los agentes argumentan que el mercado no tiene radiografía, sino que “es el conjunto de cientos de miles de individuos tomando decisiones".

"Los funcionarios están perdidos y buscan recetas usadas en el pasado que no funcionaron, no creo que el presidente avale este tipo de preguntas innecesarias con el objetivo de amedrentar. Todo esto empezó con las recomendaciones de la UIF, después con llamados por teléfono pidiendo que neguemos el dólar MEP porque no existía como producto y ahora manda un email un directivo de la CNV pidiendo información sobre el dólar MEP, que según ellos no existía hacía pocos días. Falta que llamen a Guillermo Moreno y cartón lleno, muy triste está el mercado con este tipo de cosas”, cuestiona un operador.

“A nosotros aún no nos llegó, pero nos va a llegar, porque les llegará a todos. Si el CCL ya está hasta en Google. Todos ofrecen eso. Y si cierran, todo (se refiere a cualquiera de las cotizaciones del dólar financiero) vale $ 200 en una semana. Parece Venezuela, no entienden que la voluntad de la gente marca el precio. Emiten trillones y la gente se quiere cubrir”, cuestiona el dueño de otra sociedad de bolsa de las grandes.

“Se lo mandaron a las Alycs vinculadas a corredores que arbitraron entre Cedears y pases de bonos, y triangularon con cruces de bonos, que de una operación hacen cuatro”, especifica el presidente de otra de las grandes Alycs.