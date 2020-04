Fondos de Inversión obligados a desprenderse de u$s 1000 millones: alertan que ponen en peligro del sector

La Comisión Nacional de Valores (CNV ) dispuso que los Fondos Comunes de Inversión denominados en pesos deberán invertir el 75% de su portafolio en activos en moneda local. Es decir, quedan afuera todas las opciones de bonos en dólares de países del Mercosur, acciones e ETFs del exterior e incluso bonos en dólares argentinos.

Así, los FCI deberán vender u$s 1000 millones en activos, relajando la presión sobre el tipo de cambio, objetivo que persigue el Gobierno. Alertan que es una medida de alto impacto negativo para la industria de fondos, la cual se vuelve cada vez mas transaccional y menos de inversión.

Mediante resolución general, se determina que el fondo cuya moneda sea la moneda de curso legal deberá invertir, al menos, el 75% del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en el país exclusivamente en la moneda de curso legal. Entre las razones de la medida, el Gobierno se refugia en que por la pandemia de coronavirus “resulta necesaria la revisión del tratamiento que corresponde dispensar a las inversiones en cartera de los Fondos Comunes de Inversión, a fin de que las mismas sean canalizadas al desarrollo productivo en el territorio nacional”.

En cuanto al impacto total, las primeras estimaciones apuntaban a que la industria debería desprenderse de activos en dólares por poco menos de u$s 1.000 millones. Algo que podría afectar, o al menos presionar a la baja puntualmente, e, el tipo de cambio dólar MEP o dólar contado con liquidación.

Los analistas de Delphos Investment remarcaon que el Gobierno jugó fuerte, afectando una industria que venía de recuperarse del duro golpe del reperfilamiento.

“El objetivo buscado es claro: contener al dólar financiero reduciendo su cotización. Todos sabemos que son medidas con efecto en el corto plazo. Algunos fondos decidirán pasarse a acciones para invertir en Cedears, otros podrían realizar rescates en especies y muy pocos serán los que invertirán en pesos. El daño a la industria de FCIs es otra vez muy grande, para sólo lograr obtener algo de aire en el corto plazo sin atacar las causas estructurales de la suba del dólar financiero”, alertaron.

Lo mismo resaltaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) en relación al impacto negativo que le genera esta medida a la industria de fondos comunes de inversión (FCI)

“Esto claramente afectará a todos los FCI -moneda pesos- que tenían como objetivo LATAM, los cuales prácticamente desaparecen, al menos, con esta estrategia. También afecta a todos los FCI con moneda em pesos, que básicamente tenían dentro de su posición activos locales en dólares (ON, bonos soberanos, provinciales). Incluso afectará a FCI cuyo objetivo era infraestructura y Pymes que tenían estos instrumentos en dólares”, proyectaron.

Sin tiempo para adecuar portafolios

Por la noche, las SG comenzaban a analizar el impacto y los fondos que deberían readecuar. El plazo otorgado para lo mismo por el Gobierno es bastante limitado.

“El poco tiempo para adecuar sus carteras genera preocupación en la industria. Uno de los puntos que preocupaba a las Sociedades Gerentes no sólo era la readecuación de las estrategias –y en consecuencia, el cambio en la composición de las carteras-, sino también la baja liquidez de algunos activos que podrán profundizar aún más el movimiento del valor de la cuotaparte, si los rescates son importantes”, comentaron desde PPI.

Desde un fondo de inversión explicaban que el poco tiempo para impleentar la medida y el cambio de las reglas de juego genera un desastre en las inversiones y en la confianza de los inversores.

"No hay manera que los inversores se sientan seguros de invertir en Argentina cuando cambian las reglas de juego todos los días. Es una medida que se debía hacer por la amplitud de la brecha pero no se atacan otros temas clave como es la enorme emisión, bajar el gasto publico, aliviar la carga impositiva, etc. No nos dan tiempo a ajustar los portafolios ya que no hay liquidez sufieciente para vender los activos que tenemos en cartera, por lo que nos generan perdidas en el valor de nuestra cuotaparte, debido a que debemos vender al precio que sea. Esto le generará pérdidas al inversor. Esperamos mayores rescates y ese cliente no vuelve más. Lamentable", se quejaba el head portfolio manager de un fondo común de inversión lider en la industria.

Que dicen las gestoras

En conversaciones con distintas gestoras, El Cronista pudo acceder a distintas conclusiones sobre esta medida.

Como primer punto, es una medida muy restrictiva y que se implementa al comienzo de un ciclo político que marca el deterioro macro y financiero que aceleró el coronavirus. Además, desde los FCI explican que esta medida apunta a una pesificación forzada de la industria, con una pérdida de cobertura cambiaria a través de estos vehículos y un desarme de u$s 1.000 de excesos de activos en dólares que están en fondos moneda pesos.

Tal como se observa en las primeras operaciones en el tipo de cambio de mercado, esta medida genera una caída en el precio de la divisa.

A su vez, en conversaciones con directores de los fondos comunes de inversión, los gestores alertan que la industria acelera su perfil transaccional, aumentando el peso de los money market y fondos de t+1 sobre el total. Por otro lado, se va a producir un desarme paulatino de los fondos Latam que ya eran ineficientes para el inversor por costo de transformación a dolar divisas de suscripción y rescates.

Finalmente, la caída de 10% en el dólar termina beneficiando a los demás inversores ya que abre oportunidades de compra de paridad y dólar financiero para sectores no alcanzados por ahora por la medida.

“Es una medida muy agresiva. Se va a tener que desarmar u$s 1000 millones en activos en dólares para pasarlos a pesos. Es una medida mucho mas dura respecto de lo que se había anunciado la semana pasada. Convengamos que estamos en un mercado que opera u$s 30 millones diarios, por lo cual, la industria va a estar obligada a ir vendiendo estos productos por mas de un mes”, señaló una fuente.

Otro director de fondos señalaba que se ataca a los fondos Latam para atacar al fin y al cabo al dólar contado con liquidación y que si bien es una buena medida, le da salubridad al sistema.

“Es una medida dura pero hay que ver de donde lo tomes. En el corto plazo es una medida dura pero habrá que ver si es transitoria o definitiva, es decir, si llegó para quedarse. Naturalmente el impacto para la industria es fuerte pero, un mercado sin financiamiento externo y con la brecha llegando a casi el doble, algo tenían que hacer. En cuanto a la salubridad del sistema no esta mal pero el impacto del contado es inmediato. En todo caso, era desacertada la medida de la semana pasada que básicamente eliminaba la bimonetareidad, y ponía límites a la disponibilidad en cash).y esta vez pegaron donde había que pegar”, remarcó el director de un FCI local.