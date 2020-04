Maril: “Es más preocupante el tema legal que el económico detrás de la propuesta de Guzmán”

Con la presentación formal de la propuesta de reestructuración de deuda se conocieron datos legales que complican aún más las negociaciones. El Gobierno se atribuye aptitudes que tienden a desproteger a los acreedores. El intrincado legal genera un escollo mayor para que avancen las negociaciones. Para dar mayor claridad al asunto, El Cronista conversó con Sebastián Maril, director de Research For Traders, quien alertó que con la propuesta formal, la minoría de acreedores puede arrastrar a la mayoría a ingresar en el canje y que con estas cláusulas, no hay buena fe de parte del Gobierno.

P: Se está hablando que tras la presentación formal de la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, hubo sorpresas en relación al tema legal en la oferta. ¿Cómo es esto?

R: El martes de la semana pasada se dio la presentación formal de la propuesta de Guzmán y vimos muchas perlitas. El Gobierno, con esta oferta, de alguna manera intenta hacer dos cosas: por un lado busca evitar errores del pasado, es decir, evitar que haya una catarata de juicios y que los acreedores comiencen a desfilar por las cortes de Nueva York. Por el otro, busca evitar que haya holdouts que hagan juicio o le exijan reabrir el canje como en el 2005.

P: El gobierno introdujo el concepto de arrastre…

R: Una reestructuración que esta basada en u$s 68.000 millones, de los cuales se tienen que cumplir ciertas cláusulas de acción colectiva, el Gobierno con este concepto de arrastre baja el umbral y el universo de bonos que califican para esa cláusula de acción colectiva puede ser menor a los u$s 68.000. El Gobierno, utilizando el concepto de reasignación, va a elegir a su única discreción qué bonos entran en el canje y cuales quedan afuera. Así, los bonos que entran en el canje van a ser el nuevo universo de bonos que van a activar las cláusulas de acción colectiva. Es decir, que la minoría, la cual va a aceptar la oferta tal cual está, puede arrastrar a la mayoría a ingresar en el canje.

P: ¿Lo que protege al acreedor y le molesta al Gobierno está siendo corrido? ¿Complica aún más las negociaciones?

R: Exacto. Los tres grandes grupos de Argentina rechazaron la propuesta económica antes de que la propuesta legal sea publicada en la SEC. Es decir, rechazaron una oferta económica sin conocer la oferta legal. Ahora que la conocen, la cuestión legal es tal vez mas preocupante que la oferta económica. Esta última puede ser cambiada pero es más difícil cambiar la oferta legal.

P: Los acreedores le reclaman buena fe al Gobierno…

R: Correcto. No hay buena fe ya que el Gobierno está diciendo que esta propuesta no va a ser del todo atractiva para acreedores y que muchos ya hayan decidido ir a litigar contra el país. Por ello, se armó una propuesta legal en la cual, si un acreedor no cumple con los requisitos que hasta el martes pasado eran lo que todos se pensaban que iban a entrar en un canje de deuda, ahora esos que querían quedar afuera pueden ser arrastrados a ingresar forzosamente.

P: ¿Como sería un ejemplo de esta situación?

R: Si por ejemplo de los u$s 68.000 millones de deuda, u$s 20.000 millones aceptan, el Gobierno puede decir que queda conforme con el canje. A partir de ello activa todas las cláusulas de acción colectiva, declara el canje exitoso y puede incorporar parte de los que se quedaron afuera, los arrastra al canje. Si yo quiero quedarme afuera y litigar, el Gobierno me obliga a entrar.

P: ¿Viste alguna vez este tipo de cláusulas en algún canje de deuda?

R: No es normal. En Estados Unidos hay un concepto de uniformemente aplicable. Generalmente las ofertas de canje deben ser aplicable uniformemente, es decir, que todos tengan lo mismo. En este caso es todo segmentado. Por ejemplo, el cross default. Argentina en el prospecto de oferta de canje, a partir de ahora, la deuda internacional es toda aquella que se emita luego del canje. Es decir, que toda la deuda anterior de Argentina no es más deuda internacional y deja de existir en concepto de default. Si la deuda emitida en 2005 y/o la emitida en 2016 entra en default, no van a afectar a los nuevos bonos. La cláusula de cross default que antes se juntaban todos, ahora solo se aplica a aquellos que ingresaron al canje.

P: ¿También se complica el panorama para los acreedores en las reaperturas de canje de deuda futuras?

R: Si. Los bonos 2047, quienes los acepten no van a tener cláusula RUFO. Es decir, si en el futuro hay una reapertura de canje por los holdouts que se quedaron afuera, los que ingresaron al canje e ingresaron al 2047, no se van a ver beneficiados por esa reapertura. La RUFO es segmentada. Una RUFO que debería ser uniformemente aplicaba, con esta RUFO de estos nuevos bonos dice que el Gobierno puede reabrir el canje de manera individual, es decir, reabrir el canje para los bonos emitidos por el kirchnerismo y no para los bonos emitidos por Macri. La RUFO de estos nuevos bonos, al sementada no es buena para el acreedor que opta por ingresar al canje.

P: ¿Cómo sigue esto hacia adelante?

R: El Gobierno para mejorar la deuda tiene tres frentes. El primero es mejorar la propuesta económica dando incentivos monetarios, mejorando cupones, aceptar intereses corridos que no se van a pagar hasta 2023, etcétera. El segundo frente es mejorar la forma en que se va a pagar. Es decir, mejorar el plan económico, mejorando el compromiso fiscal. El tercer frente es el legal. El 8 de mayo es la fecha límite que puso el Gobierno para aceptar la oferta y lo más probable es que la extienda. El 22 de mayo Argentina tiene un compromiso de pago de intereses por u$s 503 millones que ya deberían haber sido pagados y corren 30 días. Si a esa fecha, Argentina no paga, automáticamente Argentina ingresa en default. El país no puede darse el lujo de entrar en default en medio de una reestructuración. Antes hay que ver qué pasa con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, ya que la PBA puede entrar en default antes y eso es una mala señal para un Gobierno que quiere reestructurar su deuda.