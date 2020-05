Coronavirus: Patricia Bullrich culpó al Gobierno por los amotinamientos en las cárceles

La presidenta del PRO Patricia Bullrich culpó al Gobierno por los amotinamientos que se vienen produciendo en las cárceles en los últimos días, por parte de presos que exigen que se les otorgue prisión domiciliaria para evitar contagios de coronavirus.

"Las decisiones que están llevando adelante funcionarios del Gobierno lo que hicieron fue provocar el amotinamiento porque si dicen 'liberen a Ricardo Jaime o a Martín Báez', cualquier persona presa va a decir '¿por qué Jaime y no yo?'", argumentó Bullrich anoche, en una entrevista al programa de televisión Intratables.

Más adelante, la ex diputada aseguró que los amotinamientos comenzaron cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla pidió por la liberación del ex funcionario K, Ricardo Jaime, quien permanece detenido por varias causas. Entre ellas, por la Tragedia de Once.

"Cuando dice 'Salga Jaime'; esto abre la puerta para que todos los presos pidan salir y eso genera el levantamiento de Devoto", aseveró la referente del PRO.

En medio de la polémica en torno a las liberaciones, Bullrich consideró que, en lugar de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, se deberían abrir espacios para garantizar el distanciamiento de los presos peligrosos. Y puso como ejemplo el uso de cuarteles.

"Es preferible tener que armar ese mecanismo de distanciamiento que los presos estén merodeando barrios donde están sus víctimas", subrayó.

Rechazo radical

El partido que preside el mendocino Alfredo Cornejo también expresó su rechazo respecto de la liberación "masiva" de presos, y remarcó que estas están siendo avaladas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo bonaerense.

Por medio de un comunicado, además, el partido apuntó al oficialismo por utilizar la pandemia de Covid-19 como "excusa ideal para avanzar contra la división de poderes".

"Ahora, en lugar de tomar medidas preventivas en los centros de detención, se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron", denunciaron en el comunicado que lleva las firmas de los presidentes de bloque de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, además de la de Cornejo.

La UCR apuntó contra el oficialismo.

Para el radicalismo, la estrategia debería ser llevar adelante los testeos correspondientes y la atención médica necesaria para controlar la salud en los centros de detención pero, de ninguna manera, otorgarles beneficios especiales a los delincuentes.

"Esperamos que Alberto Fernández no permita que tengamos una nueva epidemia de delitos, que le impidan a los ciudadanos de bien salir de sus casas por temor a un nuevo peligro suelto en las calles", remata el comunicado.

Alak se defendió

En medio de las acusaciones por parte de la oposición, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, salió a defenderse en Twitter.

Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos.

La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias. — Julio Alak (@Julio_Alak) April 28, 2020



"Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias", argumentó el funcionario.

Y aseguró que los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los defensores públicos que dependen de la Procuración General del Poder Judicial.