Por la emisión récord la brecha crece a al doble del ritmo que en cepo anterior

La suba del tipo de cambio en el mercado hizo que la brecha cambiaria vuelva a recalentarse. El diferencial entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación superó la zona de 74% un nivel que no se veía desde octubre de 2014. El spread entre el contado y el mayorista se ubica incluso por encima del nivel que existía cuando en diciembre de 2015 el gobierno de Mauricio Macri desarmó el cepo existente desde 2011. Como dato llamativo, la brecha alcanzó el 70% en la mitad del tiempo de lo que lo hizo durante el cepo anterior.

Es que la la brecha, en este cepo, parece moverse mucho más rápido que en el pasado. Solamente bastaron 235 días desde el 31 de agosto de 2019 para que llegar al umbral de 70% a 75% mientras que este proceso había demandado 532 entre octubre de 2011 y abril de 2013. Si bien los analistas remarcan que se da un escenario en el cual un conjunto de factores juegan a favor para sobrecalentar el tipo de cambio , coinciden en que la emisión monetaria es uno de los temas centrales para entender el rally del dólar.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital afirma que una de las causas que hace que se dispare la brecha es el hecho de estar frente a la emisión de pesos "más grande en 16 años".

“Desde principios de marzo hasta mediados de abril, la base monetaria creció casi $ 710.000 millones (41%) alimentada principalmente por la asistencia al Tesoro vía adelantos transitorios y transferencias de utilidades ($ 415.000 millones en total) y por el desarme de Leliq de las entidades financieras ($ 274.000 millones, pero que había llegado a superar $ 400.000 en marzo y el primer día de abril). Con la mencionada expansión, el stock total de la base llegó a superar los $ 2,4 billones y alcanzó el 86% como porcentaje de reservas”, señaló Persichini

Para el especialista, este exceso de liquidez en el sistema provocó un marcado descenso de las tasas de interés, lo que puso presión sobre el billete .

“En el sistema bancario, las cuentas remuneradas no pagaban premio y la Badlar se hundió hasta debajo de 20%. En el mercado de capitales, el sobrante de pesos llevó el costo de la caución virtualmente a cero y la remuneración de los fondos comunes de inversion money market a menos del 10% anual. Este desplome tanto de la recompensa para posiciones en pesos como del costo de financiamiento puso presión sobre el dólar MEP y CCL”, explicó.

Nicolas Max, head de Asset Management de Criteria explicó que la velocidad con que la brecha alcanzó los niveles actuales tiene que ver con la situación presente y de características excepcionales.

“A la situación ya complicada que mostraba la economía argentina se le suma el hecho de que el país no cuenta con financiamiento producto de la renegociación de la deuda. A ello se agrega la aparición de la pandemia. Se trata de un evento sin precedentes históricos y que obligó a frenar la economía para preservar la salud de la población y que el Estado deba reemplazar parcialmente los ingresos de las empresas y personas para que el cierre de le economía no genere una catarata de bancarrotas y se convierta en una depresión económica. Esta situación es muy excepcional y como el gobierno no tiene financiamiento nuevo hace que tenga que imprimir cantidades muy grandes de dinero en muy poco tiempo. Todo eso hace que la brecha haya explotado ”, comentó.

Por otro lado, Max resaltó que la comparación de la brecha actual respecto de la brecha en el cepo anterior no tiene demasiado sentido dado que son escenarios totalmente distintos.

“No veo que sea justo compararlo con el cepo anterior ya que estamos frente a un escenario con características muy particulares y puntuales, justo en un contexto en el que Argentina ya venía comprometido del lado del financiamiento”, afirmó el head de Asset Management de Criteria.

Mirando hacia adelante, el especialista entiende que la brecha podría ampliarse en la medida en que la cuarentena se extienda y que el Gobierno deba continuar con la asistencia a familias y empresas.

“Creo que la brecha podría ser mayor al pico anterior si es que las restricciones a salir se mantienen y el Gobierno atiende la situación por más tiempo, obligándolo a tener un mayor déficit fiscal y a que se deban emitir más pesos. En esa situación, la brecha podría ser mayor. A su vez, no debería verse tal ampliación de la brecha si es que la economía vuelve a abrirse de a poco con normalidad dado que el tipo de cambio contado con liquidación real es el más alto desde la salida de la convertibilidad”, remarcó.

Para Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio, la brecha está en niveles récord actualmente y éstos niveles claramente no son sostenibles, alimentada por un nivel de emisión de pesos también récord.

“Vimos un crecimiento de base monetaria y pasivos remunerados arriba del 60%. En el corto plazo es muy difícil de predecir, pero en tanto las tasas de interés en pesos sigan tan bajas y la emisión de pesos mantenga este ritmo deberíamos esperar que el tipo de cambio contado con liquidación mantenga su racha alcista. Las medidas que pueda llegar a tomar el Gobierno para frenarlo, como se vio la semana pasada, tienen un efecto demasiado transitorio”, proyectó Mattig.

Pero cuando pensamos en la brecha, también tenemos que ver lo que pase con dólar oficial . Mattig entiende que lo lógico sería empezar a ver un sinceramiento y un ajuste de la paridad.

“La posible aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial de alguna manera empieza a estar descontada en las tasas de interés de futuros de Rofes, en niveles de 50% versus menores tasas en otros instrumentos en pesos”, señaló.

Dudas con la deuda

Otro punto que genera una mayor demanda de dólares es la incertidumbre asociada a la cuestión económica y al proceso de reestructuración de la deuda. Si el Gobierno no lograse cerrar un acuerdo con acreedores y se cae en default, la presión sobre el tipo de cambio va a ser nuevamente muy fuerte. Dado que los riesgos son altos y no se relajan sino más bien que se mantienen latentes, la presión sobre el dólar ante tal riesgo permanece intacta.

Desde Quinquela Fondos agregaron que “el proceso viene más lento de lo esperado y todavía no hay certezas de que se haya logrado un acercamiento de posiciones entre el Tesoro y los acreedores. En un contexto global donde prevalece el resguardo en activos de bajo riesgo, el proceso se dificulta aún más, ya que el mercado no valora positivamente los activos de mercados emergentes y requiere mayores rendimientos”.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) también remarcan la relación de la dinámica de las negociaciones de la deuda con la evolución del tipo de cambio.

“Las noticias de las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda externa también están impacto en el dólar. De resolverse en estas semanas, la presión sobre el dólar debería aflojar, con un impacto positivo en general en todo el mercado también”, comentaron desde PPI.