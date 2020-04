En la Ciudad ya admiten que se disparó la curva de contagios

En el mismo día que se registró un salto de los casos positivos de coronavirus en el Barrio 31, y mientras la ciudad de Buenos Aires se mantiene entre los dos distritos con más contagiados, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós admitió el martes que se registra "un aumento exponencial de los infectados" y consideró que "no es un momento para aumentar la circulación y el contacto de la gente". Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta evaluó junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro la situación en la zona metropolitana, principalmente en lo referido al tránsito y circulación de personas.

La ciudad de Buenos Aires definió el lunes no hacer lugar a la habilitación de Nación de permitir una hora de salida con niños para esparcimiento a un radio de 500 metros a la redonda del domicilio. Mientras, analiza con detalle y se toma su tiempo para elevar un pedido al Poder Ejecutivo donde solicita permiso para la reanudación de ciertas obras de construcción y algunos aspectos del sector gastronómico, como la modalidad take away, tal lo adelantó el vicejefe de gobierno Diego Santilli la semana pasada. Todas las fuentes consultadas indicaron que aún no se avanzó en ese aspecto.

El martes, Rodríguez Larreta se trasladó hasta las oficinas de De Pedro en Casa Rosada donde mantuvieron uno de sus encuentros periódicos desde que se desató la pandemia de coronavirus en el país. En los últimos días, la Ciudad junto con Nación avanzaron en medidas de seguridad en el transporte público de pasajeros, como la instalación de cámaras térmicas para tomar la temperatura en las estaciones de trenes de Constitución y Retiro, la desinfección en los medios de transporte y los operativos de control vehicular.

La Ciudad se mueve despacio. Tal como explicó Quirós en declaraciones a Radio Mitre sobre por qué no se habilitaron las salidas de una hora, "hemos documentado cinco días de aumento sistemático de casos. Si es verdad que potencialmente está cambiando la patente de la curva, no es un momento para aumentar la circulación y el contacto de la gente". "La curva está potencialmente cambiando de un aumento lineal a un aumento exponencial de los infectados por Covid-19. Por eso, hay que tomar los mayores recaudos posibles", agregó.

Casi al mismo tiempo, su par bonaerense, Daniel Gollán sostuvo en declaraciones a FutuRock que la curva de la Provincia "nos esta dando aplanada. Se puede modificar, pero es prácticamente igual a la de los últimos 15 días, no tenemos una variación importante". No obstante, Buenos Aires se mantiene como la provincia con mayor cantidad de contagiados y fallecidos hasta el momento.

En tanto, anoche se confirmaron oficialmente 50 nuevos contagiados en la Ciudad de Buenos Aires y dos muertos. Las víctimas son una mujer y un hombre de 84 y 86 años. El distrito porteño ya acumula 1089 casos positivos de coronavirus y 75 fallecidos.

De los nuevos casos de COVID-19 dados a conocer ayer, 11 son residentes en el Barrio 31 y ya suman 13 allí. Hace una semana se registraba el primero, una mujer de 40 años. Se trata de una zona caliente ya que el hacinamiento y el limitado acceso a elementos de higiene facilitan la propagación de la enfermedad. Según informó la secretaría de Integración Social y Urbana porteña, todos los contagiados tuvieron algún contacto entre sí ya sea por cuestiones familiares o laborales. Al momento solo se registró un muerto en asentamientos porteños, en la villa 1-11-14.