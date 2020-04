Qué peligros esconde el plan del Gobierno para que los bancos compren bonos del Tesoro

Analistas advierten que la medida del Gobierno de empujar a los bancos a tomar deuda del Tesoro sería repetir errores de la crisis del 2001. Concretamente, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de que se empuje a los bancos a que compren bonos del Tesoro con incentivos de encajes y tasas a cambio de reducir los pases en el BCRA.

La liquidez que cuentan hoy las entidades financieras de los depositantes están mayormente encajados en el Central a través de encajes y pases. El Gobierno planea reducir la posición de pases en la autoridad monetaria para que los bancos financien al Tesoro con la compra de títulos públicos. Para los analistas de mercado, una medida de este tipo ensuciaría la hoja de balance de los bancos al tener que incorporar un riesgo crediticio que compromete la salud de los depósitos.

Fuentes del BCRA indicaron que la idea de la entidad "es que los bancos deriven a financiar al Tesoro parte de lo ocioso que tienen". Por su parte, el presidente Alberto Fernández insistió el lunes en que el Gobierno trabaja en un sistema para que los bancos canalicen fondos en títulos públicos argentinos.

"Tenemos que buscar el modo en que la gente vuelva a creer en la inversión en los bonos argentinos. Para eso, tenemos que lograr un sistema de títulos públicos que sea atractivo para ahorrar. En eso estamos trabajando", dijo en una entrevista radial. De esta manera, se busca derivar los fondos de liquidez de los bancos que hoy están colocados en Leliq para que vayan a financiar al Tesoro.

Repetir errores del 2001

Hay un rechazo cuasi total de esta medida por parte de los analistas. En un contexto en el cual el Gobierno lucha para no caer en default, aunque con las probabilidades realmente incrementadas, obligar a los bancos a tener titulos al borde de un estado de cesación de pagos sería generar mayores riesgos para el estado de los bancos y por lo tanto pondría en riesgo la salud de los depósitos y del la totalidad del sistema financiero.

Gabriel Caamaño, director de la consultora EcoLedesma no le ve beneficio alguno a la medida a la vez que le ve muchos costos adicionales.

“Se trata de una medida expansiva ya que sacas pesos de los encajes y los mandas a financiar déficit y así se empieza a comprometer de forma mucha más directa el patrimonio del sistema financiero y la liquidez que hay detrás de los depósitos. Eso va a impactar en la percepción de riesgo de los depositantes. Creo que es referible que siga emitiendo y me parece que es para armar una ficción de que se financian en pesos voluntariamente y forzar una curva local”, comentó Caamaño.

"Una medida así empieza a comprometer de forma mucha más directa el patrimonio del sistema financiero", advirtió Gabriel Caamaño de EcoLedesma.

Por otro lado, el economista remarcó que a esta medida le faltan otras aristas claves para hacerla consistente.

"Así, como plan en sí mismo, no sirve. Es para construir una ficción. Y tiene riesgos de resultar contraproducente. No está claro que forme parte de un plan mucho más amplio y consistente, con presupuesto, régimen monetario-cambiario definido y sin caer en default”, señaló.

Diego Falcone, Head Estratega de Cohen coincide con Caamaño al considerar que la medida es un error ya que deteriora el balance de los bancos.

Para el mercado, la medida no es una buena estrategia en momentos de renegociación de deuda.

“Hoy los bancos tienen una liquidez del 64%, es decir, los depósitos están invertidos entre Leliq y pases, más encajes en un 64%. Por cada peso, 64 centavos son de disponibilidad inmediata. Esto se debe a lo contractivo que está siendo la oferta de crédito de Argentina. En la medida en que te crecen más los depósitos que los créditos, se observan un sector que toma pesos del público y los deposita en el BCRA, esterilizando. Esto es lógico en una etapa de crisis en el cual los bancos achican balances”, explicó.

Ahora bien, el head de estrategia de Cohen considera que de implementarse esta medida, seria repetir errores del 2001.

“Cambiar los pases al 11% por un título publico estaría bien aunque depende de que título público y que liquidez va a tener. En un sector público que va al default o que por lo menos eso se espera, esta medida no luce correcta ya que va a deteriorar la calidad crediticia y el balance de los bancos. De la crisis de 2001 aprendimos justamente que no hay que tocar a los bancos, no obligarlos a tener títulos públicos de modo que si quiebra el estado, que no quiebre el sistema financiero. Creo que de esta manera estamos yendo por lo último que nos quedaba del aprendizaje del 2001”, alertó.

Finalmente, Fernando Marull, economista y director de la consultora Marull y Asociados también entiende que es una mala medida.

“Es una mala medida por varios motivos. Por un lado es expansiva y desesteriliza, es decir, . saca la liquidez que ya esta en el Banco Central y busca para dársela al fisco y Tesoro para que este siga gastando. Otro punto por el cual es una mala decisión es porque va a generar mayor exposición al sector público, por lo que subirá el temor sobre solvencia del sistema bancario”, proyectó. .