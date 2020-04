Coronavirus: fuerte polémica por la liberación de presos

La liberación de presos en medio de la pandemia genera cada vez más cruces. A los cuestionamientos por liberar -o intentar sin éxito- a ex funcionarios del kirchnerismo, ahora se le suma la polémica por el número total de liberados. Además, mientras que el Presidente Alberto Fernández avala las prisiones domiciliarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se mostraron en contra. Este último alertó sobre el número de pulseras electrónicas en la Provincia.

Al debate que hay en torno a la liberación de presos bajo el argumento de posibles contagios de Covid-19 se le sumó un nuevo capítulo: el número de presos liberados y el accionar de los jueces que se inclinan por esta medida. Quien alertó sobre este tema ayer fue Massa. "Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”, dijo el tigrense al referirse al tema en una entrevista a Radio La Red.

"Estoy sacando una instrucción a la Oficina de Victimas para que, en los casos que los jueces incumplan la ley de víctimas y no den vista a la víctima, a su abogado, y procedan a la liberación de los delincuentes, vamos a iniciarle juicio político porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir", advirtió ayer el líder de la Cámara Baja.

Massa alertó sobre el accionar de los jueces.

Esta mañana, Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura salió a responderle. “Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad el magistrado puede hacer la denuncia, pero eso no va a ser motivo para que el juicio pueda prosperar", anticipó el titular del organismo que se encarga de la remoción de jueces.

Es que, según argumentó el magistrado, para poder iniciar un juicio “tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión”. Y remató: “Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar".

Además, el titular del Consejo de la Magistratura desmintió que sean 1000 los presos liberados en el marco del coronavirus, tal como había circulado en las últimas horas. De acuerdo al magistrado, “no llegan ni a 200”. De paso, se encargó de subrayar que, en cada caso, se analiza el estado de salud del preso, junto con la gravedad del delito que haya cometido.

Contrapunto oficialista

Massa, además de advertirles a los jueces por su accionar, cuestionó la liberación de presos. "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", remarcó.

Así, el tigrense se diferenció de la postura que tiene el propio presidente, Alberto Fernández, quien también ayer, tras los motines que se sucedieron en varias cárceles, admitió que "la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con mucha facilidad”. Además, el jefe de Estado subrayó que en ellas hay presos “que tiene factores de riesgo".

Al debate sobre la liberación de presos en medio del coronavirus, se le sumó el ministro de Seguridad, Sergio Berni. "Si fuera por mí, no sale ningún preso", reconoció. Además, el ministro bonaerense dijo que es "un verso" que con las pulseras electrónicas se pueda monitorear a los presos que reciban prisión domiciliaria.

De paso, el funcionario alertó que en Buenos Aires no hay dispositivos "para todos los presos que quieran liberar".

En este contexto, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio de la legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, le envió una carta al titular del cuerpo, Federico Otermín, para solicitarle que, "con la mayor urgencia que sea posible" convoque al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak a una reunión con los jefes de bloque, para concer las medidas que se implementarán desde el Poder Ejecutivo de la provincia.