El Estado movilizará recursos por 3% del PBI, la mitad de la caída estimada para este año

Hay un ingreso que no está. Una venta que no se hizo. Una exportación que se cayó. Un impuesto que no se pagó. La contracción económica que genera la pandemia es como una bomba que deja en pie los edificios pero destruye la actividad que se genera en su interior. Así como la estructura de salud de cada país se preparó para achatar la curva de contagios, los responsables de la política económica tienen por delante la difícil tarea de evitar un crash. Aunque la cuarentena no será eterna, su efecto no es una desaceleración, es un parate que amenaza la continuidad de las empresas. Por eso el Estado tiene que estar listo para poner respiradores artificiales a las fábricas.

El FMI estima que la economía tendrá una caída de 3%, lo que implica un desplome de casi el doble si se toma en cuenta que para 2019 se estimó un crecimiento cercano a 3%. En el caso de la Argentina, se estima que en el segundo trimestre el retroceso será superior a 10%, y dejará un promedio negativo de entre 5 y 7% para todo 2020.

El Gobierno estima que el paquete de recursos que está movilizando para enfrentar la pandemia equivale a 3% del PBI. Eso significa que compensará la mitad de la caída. Y para el resto, por ahora el plan es amortiguar el impacto.

A menos que el Tesoro genere a toda velocidad una capacidad para conseguir financiamiento en pesos (algo que está en plena discusión entre el Palacio de Hacienda y el Banco Central), la única alternativa que tiene el Gobierno hasta ahora es la emisión monetaria. Y acá es donde el debate se hace más complejo.

Muchos consideran que es preferible lidiar con los efectos de un mercado inundado de pesos, que con empresas cerradas y un salto inmanejable en los niveles de pobreza y desempleo. Por eso el propio gobierno nacional y la CGT convalidaron ayer un marco legal que permita reducir 25% los salarios en caso de suspensión de personal, por no más de 60 días. El objetivo es preservar el empleo en ese plazo. Y después? Para esa instancia todavía no hay plan.

El financiamiento de lo que falta es parte de la discusión más árida. El Gobierno espera que los bancos generen crédito con sus recursos, y la realidad es que esos fondos no son capital propio (que se mantiene como respaldo de solvencia) sino el ahorro de los depositantes. Por eso fue necesario constituir una garantía estatal para respaldar los préstamos a tasa subsidiada. ¿Pondría el Estado una garantía mayor para permitir que se descuente la enorme masa de cheques que esperan que alguien los respalde?

La Argentina no tiene crédito ni confianza en esta etapa tan difícil. Debe recrearlos en medio de una reestructuración de deuda. No se trata de un dilema nuevo para un incumplidor serial. Pero esa vez demandará el esfuerzo que no se puso para evitar años de mala praxis.