Dólar: por qué la orden del Gobierno no consiguió bajar el contado con liqui y el MEP

El tipo de cambio sigue apuntando al alza, con el contado con liquidación haciendo nuevos máximos y el blue firme en $120. El Gobierno intentó hacerle frente a la suba del dólar pero sin mucho éxito. Se diluye la medida del Gobierno sobre los Fondos Comunes de inversión de la semana pasada a la vez que sigue habiendo factores que presionan al dólar para que siga subiendo. En medio de un contexto de incertidumbre con la deuda, tasas de interés en peos deprimidas y emisión monetaria a todo vapor, el peso pierde atractivo y el dólar emerge como único refugio.

La medida del Gobierno sobre FCI se diluye

La presión sobre el tipo de cambio se mantiene. La baja que mostraron el viernes el dólar MEP o Bolsa y el contado con liquidación o "fuga" fue marginal y se dio tras una nueva regulación del Gobierno que vuelve a afectar a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), en donde se definió un tope del 25% de su patrimonio para las posiciones de liquidez en moneda extranjera. La medida alcanza a los fondos denominados en pesos, o aquellos en dólares que emitan una clase de cuotapartes denominada y suscripta en pesos (bimonetarios).

De esta forma, el Gobierno obliga a los fondos a inyectar entre u$s 150 y 200 millones en el mercado. Sin embargo, ambas cotizaciones dinancieras treparon hoy poco más de 4%.

Un operador de cambios de un banco local explicó que la venta de dólares de los fondos comunes de inversión no balancea en absoluto los demás factores que presionan sobre el billete .

“Los Fondos Comunes de Inversión deberán ajustar sus carteras hasta el 15 de mayo y por un total de hasta u$s 200 millones. Es la nada misma y por ello el dólar no se calma. Estamos viendo factores como la enorme cantidad monetaria, las mayores expectativas de inflación, las expectativas de menores exportaciones y de ingresos de dólares y los mayores riesgos de ver un default empujando al alza al dólar. No hay razones de corto plazo para pensar que el dólar debería revertir, sumado a que la tasa de interés real sigue siendo negativa, desalentando la inversión en pesos y alentando la dolarización de carteras”, afirmo el trader.

La emisión monetaria, la baja tasas de interés, la falta de instrumentos para invertir para cuidar los pesos, el riesgo de caer en default y la falta de capacidad de generar divisas plantean un oscuro panorama para el peso y mayor presión alcista sobre el tipo de cambio al mismo tiempo. La incertidumbre entre inversores sigue siendo elevada, por lo cual optan por la dolarización de carteras.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen lo resume en cuatro puntos centrales: “Por un lado vemos que el riesgo de default de corto plazo genera mayor presión sobre el tipo de cambio. A ello hay que sumarle que la tasa real en pesos negativa es otro condicionante para que veamos mayor suba en el dólar".

Además, destacó que "fue notable el incremento de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal" y recordó que "en lo que va del 2020 el Gobierno ya lleva emitido $ 522.000 millones entre adelantos transitorios y transferencia de utilidades, a lo que se suma la incertidumbre local e internacional en cuanto al impacto en la actividad del Covid-19 es otro condimento no menor”.

Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inversor Global explicó que el dólar sigue para arriba porque se esta dando un combo de factores monetarios que favorecen tal desarrollo alcista.

“Siguen sobrando pesos por todos lados, junto con el hecho de que las tasas de interés en pesos están super deprimidas y la economía se encamina a su máxima caída histórica. Ese cocktail sumado a la devaluación reciente de las monedas latinoamericanas no hacen más que favorecer la búsqueda de cobertura. Creo que mientras no haya certeza sobre default de la deuda o no, recuperación de la economía y cómo sacarán el sobrante de pesos, seguirá la dolarización seguramente”, proyectó.

La incertidumbre con la deuda presiona al dólar

Otro punto que genera una mayor demanda de dólares es la incertidumbre asociada a la cuestión económica y al proceso de reestructuración de la deuda. Si el Gobierno no lograse cerrar un acuerdo con acreedores y se cae en default, la presión sobre el tipo de cambio va a ser nuevamente muy fuerte. Dado que los riesgos son altos y no se relajan sino más bien que se mantienen latentes, la presión sobre el dólar ante tal riesgo permanece intacta.

Desde Quinquela Fondos agregaron que “el proceso viene más lento de lo esperado y todavía no hay certezas de que se haya logrado un acercamiento de posiciones entre el Tesoro y los acreedores. En un contexto global donde prevalece el resguardo en activos de bajo riesgo, el proceso se dificulta aún más, ya que el mercado no valora positivamente los activos de mercados emergentes y requiere mayores rendimientos”.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) también remarcan la relación de la dinámica de las negociaciones de la deuda con la evolución del tipo de cambio.

“Las noticias de las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda externa también están impacto en el dólar. De resolverse en estas semanas, la presión sobre el dólar debería aflojar, con un impacto positivo en general en todo el mercado también”, comentaron desde PPI.

Tasa real negativa

Otro punto importante para explicar la actual suba del dólar y los riesgos de que dicho avance continúe hacia adelante se destaca que los rendimientos de los activos en pesos son tan bajos que ni siquiera logran compensar la tasa de inflación , haciendo que la tasa real sea negativa.

Así, los instrumentos en peso pierden atractivo y el dólar emerge como la mejor cobertura. Juan Guma, research de Capital Markets Argentina (CMA) le atribuye a la suba del dólar al contexto de tasas reales negativas con la que convive la economía argentina.

“Tanto la suba en el dólar como el último dato de inflación son en parte consecuencia de las bajas tasas en pesos (que en términos reales están alrededor de -25%, si tomamos como referencia la Badlar), acompañadas de la fuerte expansión monetaria que tuvo lugar en las últimas semanas dada la necesidad de financiamiento que tiene el Gobierno”, comentó.

Desde Quinquela Fondos señalaron que la caída en los rendimientos de los activos en pesos se desprende a partir de las medidas tomadas por el BCRA como parte del proceso de contención de empresas afectadas por la cuarentena.

“El BCRA decidió fomentar la baja de las tasas de interés activas, para ello fue limitando la posición en Leliq y disminuyendo el rendimiento de los pases, además de reducir encajes a quienes otorguen créditos subsidiados. La reacción de la banca ante este posicionamiento del BCRA fue bajar las tasas pasivas a niveles que no se observaban hace varios años. Las cuentas remuneradas están en rendimientos nulos y los plazos fijos devengan tasas que ya se convirtieron en negativas en términos reales. Por lo tanto, estas tasas de interés no le ganan a la inflación y por lo tanto nada asegura que le puedan ganar a la devaluación esperada para el contado con liquidación”, explicaron.

Posibles nuevos vendedores de dólares

Los analistas de PPI ven algunos atenuantes que podrían hacer alojar al dólar en las próximas sesiones. Señalaron que estamos entrando a la última semana del mes, y si bien la presión en el tipo de cambio se mantiene alta por las expectativas de inflación, también entramos en época de pagos de sueldos.

“Habrá que estar atentos a la dinámica del tipo de cambio en los próximos días ya que entramos en días de pago de sueldos, por lo tanto las empresas y el resto del sector privado, a falta de ingresos, deberá vender reservas en dólares para el pago de sueldos y obligaciones. Por ende seguramente veamos mayor oferta de divisas que alivie la presión en el dólar y por unos días, es probable que veamos un MEP y CCL más tranquilo esta semana”, señalaron.

Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica coindice con los analistas de PPI.

“Una presión bajista adicional podría vender por venta de posiciones en USD de personas jurídicas para cubrir sueldos, aunque quizás menos marcada que al cierre de marzo. En primer lugar, por un mayor rol (aunque insuficiente) de la política monetaria y fiscal de apoyo”.