Angela Merkel, la súper estratega que miran todos: su pasado científico y su niñez "rusa" en Alemania Oriental

Alemania comenzó esta semana a relajar las normas de aislamiento que había implementado para frenar la propagación del coronavirus, en vistas de que la tasa de reproducción del Covid-19 en el país se mantiene por debajo de 1. En todo caso, hasta hoy el país registra 156.337 contagios y 5913 víctimas fatales, indicó el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

En todo caso, en esta nueva etapa de progresivo desconfinamiento, desde mañana regirá en todo el país la obligatoriedad del uso de barbijos en comercios y el transporte público, incluso para niños a partir de los seis años. En caso de contravención, las consecuencias son monetarias: multas que van de u$s 27 a 10.800.

Ahora comenzó la "paradoja de la prevención", dice el director del Instituto de Virología del Hospital Charité de Berlín, Christian Drosten, uno de los que identificó el virus del Sars en 2003 y ahora es un experto del gobierno en el Covid-19.

"El plan federal es levantar ligeramente el bloqueo, pero como los estados alemanes, o Laender, establecen sus propias reglas, me temo que vamos a ver mucha creatividad en la interpretación de ese plan. Me preocupa que el número de reproducciones empiece a subir de nuevo, y tengamos una segunda ola", expresó Drosten a The Guardian.

Drosten también habló de las ventajas que tiene sobre otros líderes mundiales la canciller alemana, Angela Merkel, que viene ganando reconocimiento mundial por su gestión de la pandemia, especialmente por la serenidad y claridad que muestra para decidir y comunicar cómo el Estado protege a los ciudadanos del Covid-19.

Lejos quedaron los reportes sobre sus temblores en ceremonias públicas mientras estaba parada junto a gobernantes extranjeros, y la caída en el respaldo popular a su Unión Demócrata Cristiana (CDU) en varios de los últimos comicios. De hecho, el partido está recuperando apoyos ahora, gracias a su gestión.

"Merkel está extremadamente bien informada. Ayuda que sea científica y pueda manejar los números. Pero creo que se debe principalmente a su carácter... su consideración y su capacidad para tranquilizar. Tal vez una de las características distintivas de un buen líder es que no estén usando esta situación actual como una oportunidad política. Saben lo contraproducente que sería", evaluó Drosten.

Sorprendió al pronosticar 70% de contagios

A sus 65 años, la canciller sorprendió a los alemanes -y al mundo- cuando el 11 de marzo pronosticó en base a cálculos científicos que entre un 60 y 70% de los alemanes se infectarían con el coronavirus. Lo hizo en un discurso televisivo, el primero en 14 años de gobierno, fuera del tradicional mensaje navideño. Ya entonces apeló al sentido común y a la solidaridad de los ciudadanos para autolimitar sus movimientos y corresponsabilizarse en la gestión de la epidemia en el país.

Y antes de gobernar, era científica

Lo que muchos desconocían es que esta funcionaria con más de tres décadas de militancia política, ante todo es una científica que se doctoró en física antes de abocarse de lleno a gobernar Alemania, con diversas y crecientes funciones en los sucesivos gobiernos en los que actuó.

También en marzo, y tras apelar a la solidaridad germana, la funcionaria, que conoce de primera mano las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial ya que creció en la República Democrática Alemana, se refería al Covid-19 como "el mayor desafío al que se enfrenta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial", y aclaró que ante la inexistencia de una vacuna aún, el objetivo era frenar la propagación del virus.

Liderazgo europeo

Con Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Donald Tusk en 2019 - Europapress

A comienzos de abril también se ampliaría a la Unión Europea en su discurso, diciendo que con la pandemia, el bloque se enfrenta a su mayor desafío desde su creación. Encarnando el rol de locomotora económica del bloque, Alemania está dispuesta a hacer "contribuciones considerablemente más altas" a la UE para sacar al bloque de la crisis desatada por la pandemia, aseguró Merkel el jueves pasado.

Y cuando un médico que la vacunó contra el neumococo dio positivo al coronavirus, sin estridencias Merkel hizo una cuarentena voluntaria.

Europapress

La cintura de Merkel: de física a política

Canciller de Alemania desde noviembre de 2005, Merkel se abocó a la política tras crecer en la República Democrática Alemana y diplomarse en física. A los 28 años se divorció de su primer marido, el físico Ulrich Merkel, pero conservó su apellido -el de soltera es Kasner. Luego se casaría con el profesor de química Joachim Sauer.

Sus primeros cargos políticos fueron en el gabinete de Helmut Kohl desde 1991, a medida que el gobierno creaba nuevos ministerios: fue la titular de la cartera de la Mujer y la Juventud, y luego lideró el Ministerio de Medio Ambiente. Fue secretaria general de la CDU por dos años y en el 2005 fue electa como sucesora del canciller Gerhard Schroeder y desde el 2009, gobierna con diversos socios de coalición.