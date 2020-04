Se profundiza la caída del petróleo con pérdidas de hasta el 30%

Los precios internacionales del petróleo profundizaban el derrumbe este lunes con bajas de hasta el 30%, después de que la semana pasada cayeran 32% dado que continúa la producción muy por encima de lo que el mundo demanda. El barril de crudo WTI, que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 29,69% hasta los u$s 11,95 para su entrega en junio próximo.

Mientras, el barril de crudo Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE) y es una referencia internacional, se comercializaba a u$s 22,98 con una baja de 7,54% para su entrega en junio.

Las nuevas caídas se daban porque los mercados identificaron que el aumento de las reservas de crudo no frena dado que la producción continúa mientras la demanda se encuentra en mínimos históricos debido a la parálisis global que genera la pandemia de coronavirus Covid-19 . Los principales países productores habían comprometido recortes de producción, pero estos no parecen suficientes para compensar una demanda sobre la cual no hay previsiones de crecimiento.

Un informe de la banca de inversión estadounidense Goldman Sachs, una de las más grandes del mundo, dijo que los límites a la capacidad de almacenar crudo se probarán en las próximas tres semanas. El mercado está inventando vías para guardar petróleo, incluidas pequeñas barcazas y oleoducto mientras grandes petroleros están anclados en los alrededor de Singapur o Los ngeles repletos de crudo que nadie quiere.

El lunes pasado el precio para los futuros del WTI para entrega en mayo se volvió negativo por primera vez en la historia, bajando hasta - u$s 37,63 por barril. La caída del WTI arrastró al precio del crudo Brent para entrega en junio, que perdió un 7,8 % de su valor, situándose en menos de 26 dólares por barril.