Aspectos para destacar y analizar sobre el proyectado impuesto a la riqueza

Sería imposible agotar en una sola nota, aspectos que deberían considerarse en oportunidad de producirse el debate del proyecto del “Impuesto a la Riqueza” frente a la actual situación de crisis de la Pandemia, el cual generó diferentes comentarios, de carácter jurídico, económico, etc.

En esta nota no solo se mencionan temas de carácter jurídico sino otros vinculados a la situación especial de su sanción en el contexto de la actual pandemia.

1. Medidas adoptadas en el pasado frente a diferentes catástrofes o eventos que sirven de experiencia en función de los resultados obtenidos.

2. El eterno planteo del Rol del Estado y su relación con los mercados,

3. La discusión planteada por diversos especialistas entre la elección de las prioridades en estos casos excepcionales (Salud o Economía).

4. Aspectos de carácter Constitucional del tributo en situaciones de catástrofe (guerras, pandemias, etc.)

Introducción

En esta nota se citan diferentes documentos, informes, o comentarios efectuados en distintos libros de diferentes autores que tratan de reflejar su opinión sobre los temas que hemos planteado, con el único objetivo de reflexionar sobre los mismos ya que nos permite conocer todas las posturas que podrían contribuir a la toma de decisiones, sin dejar de emitir opinión sobre lo expuesto.

Todos por lo general deseamos buscar la verdad (a pesar que sabemos que nadie tiene la verdad absoluta), y por lo tanto uno debe abstraerse de cualquier prejuicio a favor o en contra de una medida, ya que tomar preferencias por lo que uno piensa contra aquella opinión que no coincide con la nuestra, es algo que resulta pernicioso para nuestra mente. Además nunca se debe tener miedo a enfrentar la verdad de los hechos que suceden, pero eso no significa que no seamos conscientes de que tenemos derecho a tenerlo ante la incertidumbre que nos enfrenta a ciertos acontecimientos, aunque la mayor libertad está en aquellos seres que logran evitarlo y de esa forma poder enfrentarlos.

Se recopilan hechos acaecidos y soluciones, con el propósito de contribuir al debate, sin dejar de efectuar, una conclusión sobre el tema.

1. Medidas adoptadas en el pasado frente a diferentes catástrofes o eventos que sirven de experiencia en función de los resultados obtenidos

Muchos son los casos similares que sean producido al actual (guerras mundiales, pandemias, catástrofes de todo tipo, etc.), por lo que solo haremos referencia a algunas de ellas.

Estados Unidos

En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Ingresos de Guerra de 1917 (de carácter extraordinario) elevó dramáticamente el gravamen a los ricos, subiendo la tasa marginal superior del impuesto de renta del 15% al 67%, y al 77% poco después. La institucionalización de la progresividad del impuesto de renta tuvo enormes implicancias para el desarrollo de la política tributaria y el estado de bienestar. Este impuesto no sólo generó enormes ingresos para el fisco, sino que el supuesto básico sobre cómo podía ser gravado cambió radicalmente: el impuesto de renta, ahora, podía y debía ser utilizado como un instrumento de política redistributiva (Steinmo, 2003). Así, tras la 1ra Guerra Mundial, la mayoría de economistas y expertos en política tributaria favorecían la progresividad en los impuestos (Slemrod, 1995) y pocos apoyaban una reducción en los impuestos a los ricos (Jones, 1989). Sin embargo, y a pesar de estos avances, el impuesto de renta permanecía como un impuesto de élite, reservado para aquellos pocos en los niveles estratosféricos de la distribución del ingreso. En efecto, hasta finales de 1930, menos del 10% de los estadounidenses pagaban este impuesto. Por el contrario, la 2da. Guerra Mundial cambió radicalmente esta concepción limitada del impuesto de renta y transformó drásticamente el clima político tributario en los Estados Unidos, en paralelo a otros países, y además estableció un sistema de retención en la fuente en medio de la Guerra para lograr una rápida recaudación. La progresividad se mantuvo como un pilar de la administración de Roosevelt: la tasa marginal superior se subió a 88% y luego un extraordinario 94% en 1944.

Con el New Deal había nacido el paradigma de la economía mixta inspirado en una visión keynesiana de la política económica en sustitución del paradigma liberal del laissez-faire. Al normalizarse la actividad económica después de la 2da guerra mundial se profundizó la intervención del Estado en los asuntos económicos, de tal manera que a finales de la década de 1940 el Estado era el mayor empresario en Francia, Italia y Gran Bretaña, siendo el objetivo principal de la política económica, el crecimiento económico y el pleno empleo, así surge la planeación y el seguimiento cuantitativo de las variables macroeconómicas, al tiempo que se crearon leyes de pleno empleo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia. Esto es el fundamento de lo que más tarde se llamaría Estado de Bienestar, que resultó de vital importancia para explicar el desempeño de la economía mundial a partir de la década de 1950.

La emergencia de la tributación progresiva fue el resultado frente a aumentos en la desigualdad. Dicho de otra manera, mientras el desarrollo del estado moderno se dio de manera gradual, la guerra constituyó un ímpetu para acelerar ese cambio; las guerras fueron el pívot alrededor del cual la revolución fiscal de la imposición progresiva giró y le dieron un nuevo significado a la idea de sacrificio compartido. Lecciones aplicadas sobre los países OCDE.

Italia

En cambio, en Italia, las consecuencias de la posguerra fue que las privó casi de inmediato de factores productivos, de mercancías y de servicios indispensables en un momento en que la producción y la productividad eran prioritarios, lo que obligó a un enorme esfuerzo fiscal ante las necesidades gubernamentales y la escases de recursos, alterando el patrón monetario, se dispuso de la riqueza acumulada e hipotecaron los ahorros futuros, entre otras cosas. El gobierno aprobó un impuesto extraordinario al patrimonio que gravaba a los sujetos que con más de 50 mil liras, justificando el impuesto en que las personas afectadas a la guerra estaban entre los 20 y los 45 años y que defendieron los bienes de los que tenían una mayor edad.

Latinoamérica

Latinoamérica, en cambio, entre la emergencia en la tributación progresiva y los impuestos especiales, presenta y compara esta experiencia con la progresividad en el impuesto al patrimonio que algunos países, como Colombia, que creó para financiar sus gastos de defensa en medio del conflicto interno (e.g. bonos para la seguridad de Samper en 1996; bonos de solidaridad para la paz de Pastrana en 1998; impuesto especial de patrimonio para la Seguridad Democrática de Uribe en 2002). En efecto, el estudio del desarrollo de los sistemas tributarios en países con conflictos internos de larga duración, como es el caso colombiano, es de importancia fundamental. (“texto de la nota titulada “La Guerra y la Progresividad del Impuesto de Renta en el Siglo XX” por Juliana Londoño Vélez, para “Foco Económico, un Blog Latinoamericano de Economía Política).

Argentina

La experiencia Argentina nos remonta a distintos momentos, en los años de la guerra de la independencia y la necesidad de fondos para cubrir los gastos, lo que obligó a Buenos Aires a recurrir a empréstitos voluntarios aplicados a comerciantes y capitalistas extranjeros e inclusive a la emisión de moneda inconvertible.

En los últimos años se utilizaron este tipo de medidas con distintas características, como ser: los Bonos 9 de Julio (año 1962); el Ahorro Obligatorio (año 1987); el Impuesto a las Altas Rentas (año 1999), todas medidas financieras para cubrir altos déficits fiscales, pero ninguno de ellos en un marco como el que atraviesa hoy la Argentina, como es la posibilidad de default de la deuda externa, caída de la producción y del poder adquisitivo de los ciudadanos, todo agravado con las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Esto nos permite hacer referencia Joseph A. Schumpeter que señaló: “que el espíritu de la gente, su nivel cultural, su estructura social, los trazos de su política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal. Aquél que sepa escuchar este mensaje podrá entender el trueno de la historia mundial más claramente que ninguno”.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la evolución fiscal en Argentina, resulta necesario como se señaló al comienzo de esta nota, que muchos de los enfoques están influenciados, por las posiciones doctrinarias de quien las redacta y por desencuentros del pasado y que parecen que aún perduran en el presente.

2. El eterno planteo del Rol del Estado y su relación con los mercados

La pandemia genera una vez más el debate del rol del Estado cuya acción primordial es la maximización del bienestar social.

A continuación, mencionamos los conceptos del Manual de Política y Técnicas Tributarias del Centro interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT - José V. Sevilla Segura - 2006).

“El Estado se concibe y se justifica como una institución protectora de la sociedad que la defiende frente a terceros y que garantiza la justicia y el orden en las relaciones entre sus miembros. Para ello dispone de la capacidad de establecer normas y de hacerlas cumplir. Dispone, por tanto, de poder. Y se trata de una instancia autosuficiente, esto es soberana, para decidir su ámbito de actuación, siempre que las decisiones adoptadas lo sean democráticamente".

La otra fuerza limitadora del poder del estado proviene del entonces emergente mundo de los negocios y tiene en Adam Smith (1776) su primer y más genuino representante: se trata del liberalismo. Los economistas clásicos y muy especialmente Smith, recomendaron acotar el ámbito de actuación del estado limitándolo a un conjunto determinado de actividades (defensa, justicia y orden interno, obras públicas que faciliten el comercio, educación primaria, mantenimiento del soberano). En la tradición liberal y desde una perspectiva normativa, el sector público se justifica como una institución suministradora de determinados bienes y servicios que, por sus características, no puede proporcionar el sector privado a través del mercado. Y no puede hacerlo porque el mercado es un mecanismo que solo suministra aquellos bienes y servicios para los que existe una demanda solvente, esto es, los bienes y servicios que los individuos están dispuestos a pagar por ellos.

La presencia que habilita y justifica la actividad del Estado son las llamadas “Fallas del Mercado”. El mercado como mecanismo de asignación de recursos, no atiende a las necesidades sociales sentidas por los ciudadanos pues, por las características de los bienes que satisfacen dichas necesidades, no existe demanda individualizada de los mismos. Asimismo, los mercados reales no satisfacen frecuentemente las condiciones del modelo competitivo para producir bienes privados eficazmente.

En definitiva concluye que el Estado puede intervenir en la economía siempre que la realidad de los mercados no se corresponda con el modelo competitivo; para suministrar bienes públicos; para redistribuir la renta y cuando existan “fallas del mercado” y constituya la alternativa más eficaz.

De todo lo descripto en este punto, se puede concluir que la palabra que siempre debe tenerse presente es la del “EQUILIBRIO” así lo expresaba vulgarmente alguien con poco conocimiento de economía de mi entorno, ya que para él este “EQUILIBRIO” es fundamental para el mejor tránsito de nuestras vidas. En consecuencia, las palabras Estado y Mercado no son antagónicas sino por el contrario deben complementarse; ya que la actividad debe ser libre pero siempre con el debido control del Estado (poniendo especial énfasis en la corrupción, que siempre existió en todo el mundo y en todas las actividades como consecuencia de la imperfección de los seres humanos, y que es un aspecto tan dañino como la pandemia).

3. La discusión planteada por diversos especialistas entre la elección de las prioridades en estos casos excepcionales (salud o economía)

Martín Wolf en una entrevista del Diario “La Nación”, señaló: nada volverá a ser como antes pregonan los economistas de distintas latitudes, mientras relatan cada día los estragos sociales y económicos que se esperan. "Es una catástrofe de la que acaso no nos recuperemos realmente por décadas". El impacto económico generado por las medidas tomadas para disminuir el avance de la propagación del virus, como el aislamiento social, ha sacado a la luz al menos dos verdades: 1) el desfinanciamiento de la salud pública que colapsa (a distintos ritmos) en cada país; y 2) son los trabajadores quienes mueven los hilos de la sociedad. De lo que no hay duda, es que en este contexto global, las medidas de emergencia tienen que estar a la altura de las necesidades sociales y de la comunidad entera.

Desde el comienzo de la pandemia el gran debate en los distintos medios de comunicación del mundo es si las medidas de cuarentena que han tomado algunos gobiernos, en función a las recomendaciones de los ministros de salud, generaría un gran perjuicio económico en comparación con los costos de vidas humanas producidas por la epidemia.

Realmente, nuevamente vuelvo a referirme a la palabra “EQUILIBRIO” y en este caso particular de las decisiones que se toman, en el corto, mediano y largo plazo.

De lo que se ha visto en el mundo a la fecha y de los antecedentes ante este tipo de situaciones parecería ser que la aplicación de medidas duras en un inicio (cuarentena) y por un determinado período sería lo aconsejable, para posteriormente ir evaluando su evolución, y sacar conclusiones que permitan ir modificándolas en función del análisis de costo-beneficio económico.

Me parece importante señalar en este punto uno de los cometarios de la nota publicada en el Diario Perfil (jueves 2 Abril, 2020) titulada “Por qué es falsa la dicotomía salud o economía” de Leo Anzalone (analista económico), que luego de efectuar un análisis numérico exhaustivo de los efectos, concluye: “Dicho de manera muy sencilla, si aún creyéramos en la falsa disyuntiva de salud o economía, las pruebas demuestran que si hay menos PEA (población económicamente activa), o sea, si no se atiende la salud y muere gente, eso repercute en el producto de un país. Entonces, aún si creyéramos en la disyuntiva propuesta, la teoría económica explica que para asegurar el crecimiento económico hay que cuidar a la gente.

4. Aspectos de carácter Constitucional del tributo a la riqueza en situaciones de catástrofe

Cuando se comenzó a conocer el proyecto de crear un impuesto extraordinario algunos especialistas tributarios cuestionaron el proyecto de ley que se enviaría al Congreso y también criticaron la idea de gravar las altas rentas, quienes además advirtieron sobre su “inconstitucionalidad”, agregando que cobrar un plus de impuesto sobre los que entraron en el sinceramiento fiscal afecta los derechos adquiridos de propiedad al momento del pago del impuesto especial que se hizo efectivo en 2017”, ya que violaría la garantía constitucional del derecho de propiedad porque estaría tomando como hecho imponible una exteriorización de riqueza previa a la sanción de la ley”.

Sobre este punto, creo que las opiniones se basaban sobre diferentes proyectos presentados y resultaba llamativo que la estructura del nuevo tributo proyectado tomara como base el último blanqueo (donde coincidían todos los especialistas sobre su ilegalidad teniendo en cuenta derechos adquiridos), pero resultaba difícil creer que los asesores legales del gobierno no conocieran los planteos judiciales que podrían plantearse en ese sentido, pero que resulta diferente si el proyecto consistía en un nuevo impuesto a las altas rentas o patrimonios, ya que en este caso la inconstitucionalidad por ser confiscatorio, el sujeto que abonó este tributo es el que debe demostrar en forma concreta esta situación (absorción por parte del Estado de una parte sustancial de su renta o patrimonio).

En este caso tenemos un antecedente (aunque no adoptó la forma de un impuesto, y fue el recordado Ahorro Obligatorio, Caso “Horvath, Pablo c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ ordinario (repetición).que en el fallo de la CSJN señaló “El empréstito forzoso -y en particular el régimen de "ahorro obligatorio- no admite una consideración escindida respecto de las instituciones tributarias, ya que aquél participa de la naturaleza de éstas, pues se halla en relación de especie a género con respecto al tributo, que conjuntamente con su esencial propósito de allegar fondos al tesoro público, los tributos son un valioso instrumento de regulación de la economía, complemento necesario del principio, con raigambre constitucional, que prevé atender al bien general, al que conduce la finalidad de impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas, concepto que cabe hacer extensivo a los objetivos de política económica que inspiraron al régimen de ahorro obligatorio, agregando que las confusiones que ha originado el régimen de "ahorro obligatorio" provienen de la circunstancia de que tal expresión encierra, en realidad, una contradicción en sus propios términos, y ante tal contradicción debe otorgarse preeminencia al segundo, toda vez que, desde el punto de vista jurídico, la esencia de la relación entre el Estado que requiere la prestación y el particular que debe satisfacerla, es la obligatoriedad que ella conlleva y el modo compulsivo en que fue impuesta.

También es necesario aclarar un impuesto extraordinario sobre el patrimonio es un tributo que se establece y se recauda una sola vez. Por su propia naturaleza no se trata de un gravamen recurrente como es el caso del impuesto ordinario que es un tributo anual. (Manual de Política y Técnicas Tributarias del Centro interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT - José V. Sevilla Segura - 2006).

Teniendo en cuenta nuestra Constitución Nacional, la constitucionalidad de cualquier nuevo tributo debe cumplir los requisitos de legalidad (sancionado por el Congreso de la Nación), igualdad, irretroactividad y fundamentalmente respetar la capacidad contributiva.

Al respecto, es importante recordar que en función de lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, se prohíbe al Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca; y el artículo 99, inciso 3, ( (primer y segundo párrafo) que determina que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace practicar…, pero no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo; agregando que solamente cuando circunstancias excepcionales les hicieran imposible seguir trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes, y no se trate de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia…

Comentario final

Como se expresó al comienzo de la nota, se recopilaron hechos producidos en el pasado en situaciones extremas como la actual y algunas de las medidas adoptadas, con la única finalidad de informar sobre cada uno de los temas tratados, y que sirvan para el debate en el proyecto de este nuevo gravamen. Aquí cabe mencionar una frase de Mahatma Gandhi: “Uno debe ser humilde como polvo para poder descubrir la verdad”. Esto nos lleva a que todas las opiniones deben ser tenidas en cuenta al momento del debate de este nuevo tributo en el congreso y por supuesto considerando todas las alternativas que se presenten.

En este comentario, es imposible e irresponsable comentar aquellos que tengan que ver con medidas sanitarias ya que es un tema que solo pueden abordar los especialistas en la materia, ya que cuando se opina de lo que no se sabe, lo único que se logra es confundir a la ciudadanía. Nuestra cultura nos demuestra que los argentinos a veces creemos que somos expertos en todo.

Según Edwuard B. Brittem, señaló que aprender es como remar contra la corriente, en cuanto se deja, se retrocede (del libro de Bernardo Stamatas, “Quererme más”, Ed. Planeta, (2011). En el mismo libro, señala una frase que creo relevante para el debate sobre el proyecto que se tratará en el Congreso y es: “Se dice que la verdadera excelencia en la persuasión consiste en lograr que el otro cambie su postura sin jamás contradecirlo ni decirle que se equivoca” de Rafael Sábat.

Desde el punto de vista económico y por todas las informaciones recogidas de los medios de comunicación, solo se puede señalar que la cuarentena ha sido hasta el momento la medida de corto plazo que dio los mejores resultados desde el punto de la salud y que en su relación con la economía compartimos el cometario efectuado en el Diario Perfil por Leo Anzalone (analista económico) publicada el 2 de abril pasado, como señalamos oportunamente.

El tema del proyecto de impuesto:

Creo que en este momento especial, no demos entrar en otro debate como que la Argentina es un país con una de las cargas fiscales más altas del mundo (lo cual es totalmente cierto), y en especial en estas circunstancias creo que no debería ser tratado en el corto plazo, sino que inmediatamente después de pasada esta situación y cuando se defina el programa económico del nuevo gobierno.

Muchas son las medidas tomadas desde que se ha declarado la pandemia, económicas, financiera y sociales, pero lo que adolecemos los argentinos es la ejecución efectiva de las mismas, que lleguen a los verdaderos destinatarios, y para eso se necesitan dos elementos fundamentales; ser ejecutivos, ejercer su control y sancionar duramente cuando se detecta corrupción .

. En el debate deben ser tratadas todos los proyectos alternativos como la reciente Iniciativa del PRO cordobés para rescatar deuda pública con un "bono patriótico" el cual promueve un blanqueo de fondos en dólares que serían canjeados por un bono y usados para recomprar la deuda actual bajo legislación extranjera o generar recursos para la pandemia. (Fuente www.perfil.com). La idea es convocar a un nuevo blanqueo (en este punto disiento, ya que tuvimos cuatro blanqueos de capitales en dólares y en el caso de incumplimientos deberán ser sancionados tanto durante los gobiernos del kirchenerismo y del macrismo, de lo contrario volveríamos a repetir los errores del pasado) y que el fondo especial o fideicomiso propuesto solo pueda ser utilizado para atender efectos directos de la pandemia.

tanto durante los gobiernos del kirchenerismo y del macrismo, de lo contrario volveríamos a repetir los errores del pasado) y que el fondo especial o fideicomiso propuesto solo pueda ser utilizado para atender efectos directos de la pandemia. Respecto a las consecuencias de la Pandemia, no se puede hacer futurología pero ante las crisis que se ha desatado en la economía de los países del mundo, seguramente tendremos que afrontar un período muy duro de recuperación, como así lo tuvieron que asumir en otros momentos, y un claro ejemplo es la reconstrucción de Alemana después de la guerra. Evitemos crear falsas expectativas.

En el aspecto de nuestra Economía, y especialmente en el tema tributario creo que tenemos una tarea impostergable que realizar y que involucra muchísimos temas. Para alguien un poco avanzado en edad y después de haber pasado por varias crisis, es fundamental tener un plan a largo plazo y existe mucha tarea por realizar, entre ellas la principal bajar la presión tributaria rediseñando nuestro sistema sin que ello provoque déficit fiscal, que sea más equitativo, que no recaiga sobre impuestos indirectos, que sea atractivo para los inversionistas, fomentar la inmigración europea, con el propósito de mejor las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.(artículo 75 de nuestra CN).

Establecer los mecanismos de incentivos adecuados para mejorar las tasas de crecimiento.

Favorecer el desarrollo tecnológico del país.

Terminar con el empleo no declarado (para lo cual hay que tener decisión política y desarrollar un plan de control, mejorar los porcentajes del PBI destinado a la salud y educación, pilares del desarrollo de cualquier país del mundo.

Podría seguir con la lista, espero que finalizada nuestras futuras generaciones puedan darse cuenta que el territorio argentino es uno de los más privilegiados del mundo (clima, riquezas naturales, paisajes, etc.) que nos coloca en una situación mucho más ventajosa que otros países. Solo nos queda saber aprovecharlas e insisto, invertir el educación, salud y aprender como lo señala nuestra Constitución Nacional.

JOSÉ MARÍA CARUSO es el editor del Suplemento Fiscal y Previsional. carusoimpuesto@gmail.com