Alberto Fernández insiste con las salidas pese al rechazo de gobernadores: "No podemos tener a la gente en un encierro eterno"

El presidente Alberto Fernández hizo referencia este lunes al permiso otorgado en esta nueva fase de cuarentena para que adultos y niños realicen paseos recreativos de una hora. Si bien respetó la decisión de los gobernadores que consideraron que no era oportuno implementarlo en sus distritos todavía, el jefe de Estado planteó que las restricciones “no pueden ser eternas” y que "de a poco se van a tener que ir flexibilizando las salidas".

“En los gobernadores veo vocación de cuidar a su gente y por eso me tienen a su lado. Pero lo que digo también es que presten atención porque no podemos mantener a la gente en un encierro eterno porque no resisten", aseguró esta mañana en diálogo con Radio Con Vos.

“Si los intendentes me dicen que no libere porque pueden controlar el aislamiento y no pueden controlar cómo circula la gente, yo lo entiendo. Lo que no sé es cuánto puede demorar esto. Hay datos que dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina”, agregó.

“No es que a la gente le estamos diciendo que salga como si nada pasara, le estamos diciendo que puede salir una hora al día a cinco cuadras de su casa. Y no pueden usar transporte público”, continuó.

"Cuando impusimos la cuarentena sabíamos que estábamos administrando el movimiento humano y eso no puede ser ad eternum", insistió al hablar de la cuarentena -que ya lleva 38 días y se extenderá en principio hasta el 10 mayo- por coronavirus.

"Somos el país con menos muertos por cada millón de habitantes del mundo. Creo que de todas maneras tenemos que ayudar a la gente que pueda tener salidas transitorias y dejar que los niños puedas salir de a poco del encierro", planteó Fernández.

Con respecto a la confusión que se generó tras su anuncio el pasado sábado sobre las salidas recreativas, Fernández explicó: "Yo debería haber aclarado que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Se me pasó".

"Reconozco que el decreto primero dice que 'todos los argentinos podrán salir', pero más avanzado el texto aclara que cada distrito podrá decidir lo contrario según sea la situación local", agregó.

Sin embargo, al finalizar, volvió sobre el tema de la necesidad que hoy están teniendo las personas: "Creo que poco a poco tenemos que ir flexibilizando las salidas, se trata de una hora y no más".