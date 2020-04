Préstamos a tasa cero: bancos recibirán compensación del 15%

Los bancos prestarán a monotributistas y autónomos que no estén en relación de dependencia hasta $ 150.000 a tasa cero y darán seis meses de gracia.

Desde el séptimo mes empiezan a cobrar el capital en al menos 12 cuotas. Recibirán compensación por intereses del 15% anual del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Además, los bancos podrán bajar los encajes en un monto equivalente al 60% del monto promedio de estos préstamos al mes siguiente del desembolso. Si estos fondos liberados de encaje van a la tasa e pase del BCRA (15%), la tasa que le queda a los bancos es aproximadamente 24% “Aparentemente, el FONDEP también garantiza capital. En créditos pyme la tasa es mejor, porque prestás al 24%, pero con reducción de encajes te queda en 33%”, precisa el CFO de uno de los grandes bancos.

“El Fondep reconoce a los bancos un interés del 15% anual; además, como se acreditan en una tarjeta, para utilizar los fondos se realizan consumos en el sistema, por los cuales los bancos perciben comisiones”, destaca Guillermo Barbero, de First.

Andres Méndez, de AMF Economía, señala que los bancos tienen un “combo” entre la tasa de interés que le reconoce el FONDEP (15%), la reducción de la exigencia de efectivo mínimo equivalente al 60% de la suma de estos créditos a tasa cero, los eventuales costos en caso de emitir tarjetas y las comisiones que perciban de los comercios y los prestadores de servicios por la utilización de las tarjetas de créditos de los beneficiarios de las financiaciones.

Enumera otros factores a considerarse, como determinada incorporación de clientes no bancarizados: “Seguramente, beneficiará a aquellas instituciones financieras que operan con un perfil de clientes de baja inserción en el sistema y en la pirámide de ingresos. Pero hay un tema no menor vinculado con la eventual irregularidad de estas financiaciones, considerando la particular situación que atraviesan, y atravesarán, muchos de los prestatarios que accedan a este financiamiento, en un contexto de singular descenso de la actividad económica”.

Gustavi Perilli, docente de la UBA, advierte que, si bien los bancos van a tener una compensación vía requisitos de efectivo mínimo, tasas de interés y la posibilidad de bancarizar, no quita que el Central le está marcando pautas en materia de comercialización y tiempos a su negocio: “Para algunos bancos podría ser más favorable porque el perfil de sus clientes se asemeja al que apunta beneficiar el Central con esta asistencia financiera a tasa de interés del 0%. Más allá de la información que le provea la AFIP, las entidades también entrarían en un panorama desconocido en lo inherente al riesgo de crédito de esas líneas”.

El analista Manuel Adorni estima que mucha gente lo va a usar para hacerse de mercadería y stockearse, pero sostiene que hay muchos muy endeudados con la tarjeta de crédito, con lo cual no tendrán esta posibilidad, ya que el dinero se les acredita directamente ahí.

Por otra parte, duda mucho que tenga un gran impacto, porque para la categoría más baja del monotributo le darán tres cuotas de $ 17.000 nada más.

“Los bancos no préstamos plata nuestra sino plata de los depositantes. Por eso es importante que lo hagamos responsablemente”, hace hincapié el director financiero de otra entidad.