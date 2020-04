Kicillof evalúa con intendentes la extensión de la cuarentena: no habría "hora libre" en el Conurbano

Axel Kicillof comenzó la mañana llamando a los intendentes bonaerenses. Muchos de ellos se sorprendieron, como en el gobierno porteño, por el anuncio presidencial de permitir una salida diaria de una hora para toda la población, incluyendo a personas dentro de los grupos de riesgo. En el Conurbano, al menos, parece una medida que el gobernador no estaría dispuesto a tomar en el corto plazo. Tampoco los alcaldes.

"Hay muchos tironeos", admitieron cerca del mandatario como resumen de los contactos telefónicos. Y agregaron: "Hay una coincidencia, en AMBA es imposible controlarlo".

Un intendente, Leonardo Nardini, ya salió a deslizar que la hora recreativa, junto a otras flexibilizaciones, no se implementarían en el AMBA. "En Malvinas (Argentinas) somos 359.953 vecinos/as que estamos ubicados dentro del territorio del Conurbano, un aglomerado urbano superior a 500 mil habitantes, por lo tanto, el aislamiento social continuará sin modificaciones", tuiteó el jefe comunal.

Desde #MalvinasArgentinas, felicito la medida del presidente @alferdez de extender la cuarentena hasta el 10 de mayo y comparto la disposición de mantener las restricciones de cuarentena en todo el conurbano bonaerense.#QuedateEnCasa#CuidarteEsCuidarnos#GraciasArgentina pic.twitter.com/DOntDQYP9E — Leo Nardini (@Nardini_Leo) April 26, 2020

Como adelantó Alberto Fernández, en la siguiente etapa del confinamiento con segmentación geográfica, serán los mandatarios provinciales, en dialogo con lo intendentes, los que podrán decretar el regreso de nuevas actividades, bajo el control de cinco parámetros que controlará Nación, en conglomerados urbanos de menos de medio millón de habitantes.

Mirá también Con sólo 12 días de cuarentena, la producción de las pymes industriales cayó 29% en marzo Según un informe de CAME, el dato es frente al mismo mes del año pasado y se da a causa del corte producido en la ultima etapa del mes por el dictado del aislamiento total y obligatorio.

Sin embargo, desde la Quinta de Olivos informaban anoche que la idea del permiso para salir a 500 metros de su casa le correspondía a todos, inclusive a embarazadas y mayores de 65 años. El propio Fernández, poco después, aclaró en C5N que los mandatarios podían instrumentar protocolos específicos, como dosificar el permiso por terminación del DNI.

La medida no sólo estaría en debate en el Conurbano. "Es entendible para Catamarca o Formosa que no tienen casos, o en nuestro caso Pilar (localidad bonaerense), que no tienen casos. Pero no en La Plata donde los contagios vienen aumentando día a día", reflexionaron desde la gobernación.

Al igual que la Ciudad, Kicillof está esperando la publicación de la reglamentación del DNU para comunicar qué ocurrirá en su distrito a partir de mañana con la nueva prórroga del aislamiento obligatorio.