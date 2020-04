La Corte rechazó el pedido de Cristina Kirchner, pero dio vía libre al Congreso para decidir si hay sesiones virtuales

La Corte Suprema rechazó esta noche el pedido de Cristina Kirchner para que el máximo tribunal avale las sesiones virtuales, como medida de prevención ante al avance del coronavirus. No obstante, dejó a criterio del Senado la posibilidad de que se utilice ese protocolo en tiempos de pandemia.

Los magistrados descartaron la presentación elevada por la vicepresidenta, en un fallo decidido de manera unánime, firmado por Carlos Rosenkrantz (con voto en disidencia parcial), Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Lo hicieron luego de que la Procuración General de la Nación dictara una resolución en esa línea.

Del texto de 74 páginas que firmó la Corte, que lo difundió a través del Centro de Información Judicial, sobresalen varios puntos relevantes.

Se desestima el pedido de Cristina Fernández por no haber un caso en cuestión. Los jueces entienden que el Senado cuenta con las facultades para decidir de que manera sesiona, por lo cual no rechaza la posibilidad de sesionar de manera virtual en sí misma.

En el caso de Rosenkrantz, el rechazo es total a la postura de Cristina Fernández, es decir in limine. El resto de los jueces, que firmaron desde sus domicilios, argumentó los motivos por los que no aceptaban la queja de la ex presidenta, hoy titular del Senado.