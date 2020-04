Milei lo hizo de nuevo: lo que anticipó hace tres semanas se cumplió

Javier Milei vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, por adelantar hace tres semanas un suceso indeseado que se convirtió en realidad en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

La cuenta Liberales Argentina de la plataforma YouTube publicó un video denominado “Javier Milei - ¡El Nostradamus de la Economía Lo Hizo De Nuevo!” en el que el economista aparece en el estudio televisivo de América 24 y, luego de criticar al Estado, pronosticó qué pasará con el abastecimiento de alimentos.

“La única manera que van a poder salir (las pymes de la crisis económica) sin ser sancionados por el Estado es que puedan volver a producir. Aparte, fijáte la paradoja. Te dicen que el Estado te va ayudar. Es decir, el Estado te acaba de romper las piernas para darte las muletas. Igual vas a estar peor”, aseveró Milei en el inicio de la edición de imágenes.

“Al margen de eso, fijáte esto. Si yo le tuviera que recomendar algo a las personas, les sugeriría enfáticamente, que acumulen alimentos. Compren todo lo que puedan (en los supermercados)”, enfatizó.

Cuando los conductores Guillermo Andino y Pía Shaw le advierten que sus palabras generarían una “corrida” en los supermercados y le aseveran que actualmente en esos comercios hay abastecimiento, Milei redobla la apuesta y explica: “ok, digamos, pero se ha empezado no ya a romper la cadena de pagos, sino que se ha empezado a destrozar”.

“Cuando vos tenés personas como (Matías) Kulfas (Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación), o como la señora (Mercedes) Marcó del Pont (directora de la AFIP), que no quiere resignar el cobro de impuestos. Porque si la señora Paula Español (Secretaria de Comercio Interior de la Nación) se pone tan orgullosa que cierra un local cuando hay un precio que no le gusta, porque su fatal arrogancia cree que puede determinar los precios de la economía, algo que el socialismo mostró que no se podía, en los hechos”, detalló.

“Entonces el punto es, cuando cierra un local, no solo que está dejando gente sin laburo, sino que además, los productos desaparecen. Entonces si el Gobierno sigue incentivando esta estupidez de la ley de abastecimiento y de controlar precios va a generar un nivel de escasez fenomenal, que es probable, que avanzado el quiebre de la cadena de pagos, nos quedemos sin alimentos”, detalló.

El video hace un alto e incluye la leyenda: “Una semana después”. A partir de ahí, aparecen capturas de pantallas de noticias de diferentes medios cuyos títulos sostienen: “Los supermercados mayoristas aseguran estar en una encrucijada: ‘O aumentamos y nos clausuran, o no compramos y hay faltantes’”; y “Según expertos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se avecina una escasez de alimentos como consecuencia de la pandemia. Unas 300.000 personas podrían morir diariamente durante al menos tres meses”.

En la cuenta de personal de Twitter @JMilei, publicó la entrevista y adjuntó el siguiente posteo: "EL MALDITO ESTADO. En el país que produce alimentos para 400 millones de personas, con las políticas de controles de precios que impulsa el Gobierno, terminará faltando la comida para los 45 millones de argentinos. El Estado nunca será la solución, el Estado es el problema", completó.