Impuesto a la riqueza: cómo es el contraproyecto que presentó la oposición

Mientras el oficialismo ultima los detalles de un proyecto de ley para gravar a las grandes riquezas de manera excepcional, en el marco de la crisis desencadenada por el coronavirus, senadores de la oposición presentaron hoy una contrapropuesta. Se trata de una iniciativa que obliga a hacer inversiones productivas a quienes posean patrimonio por encima de los $ 200 millones.

A la espera de que el oficialismo dé a conocer el texto que anunció días atrás, y que sigue en proceso de elaboración, nueve senadores de la oposición dieron a conocer una contrapropuesta que aspira a que quienes que posean grandes riquezas destinen un porcentaje (2,5%), en uno o varios de los sigiuientes rubros:

‐ Construcción, mejora o adquisición de bienes inmuebles.

‐ Adquisición de automotores nuevos.

‐ Adquisición de bienes de uso.

‐ Adquisición de obligaciones negociables emitidas conforme artículo 36 de la ley 23.576.

‐ Suscripción de títulos de deuda o certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros constituidos en el país.

‐ Aporte a sociedades situadas en el país en las que el contribuyente posea participación al momento del aporte o con motivo de él. La sociedad receptora del aporte deberá otorgarle alguno de los destinos mencionados precedentemente, en el plazo indicado para su concreción.

"La contribución sobre la capacidad de inversión se determinará sobre la base de los bienes existente al 30 de junio de 2020, situados en el país y en el exterior", el proyecto.

Además, el texto al que tuvo acceso El Cronista impulsa la modificación del 85, inciso c, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, para incorporar el siguiente párrafo: “El límite para la deducción establecido en el primer párrafo de este inciso no será aplicable a las donaciones que se realicen a la Cruz Roja, hospitales públicos y comedores escolares.”

De acuerdo a los fundamentos, que acompañan a la iniciativa, "lo que verdaderamente requiere el país en este momento es generar empleo a través de capitales nacionales para poder reducir los márgenes de pobreza y reactivar la economía".

Asimismo, los senadores advierten que la Argentina "no tiene márgenes fiscales y la posibilidad del financiamiento monetario debe administrarse con cautela. Por tanto, el arsenal a disposición del gobierno es muy limitado".

La iniciativa, que fue impulsada por el senador Roberto Basualdo lleva la firma de Alfredo Luis De Angeli, Claudio Javier Poggi, Gladys Gonzalez, Laura Rodriguez Machado, Ernesto Felix Martinez, Humberto Luis Schiavoni, Juan Carlos Romero y Nestor Pedro Braillard Poccard.

En paralelo, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller se encuentra trabajando, a pedido de Máximo Kirchner, en un proyesto de ley que apunta a aumentar la recaudación del Estado en el marco del coronavirus. Si bien el texto aún no se conoce, el banquero ya anticipó que alcanzaría a las personas físicas o jurídicas que posean un patrimonio por encima de los u$s 3 millones y que el dinero recaudado, cerca de unos u$s 3000 millones, se destinaría a hacerle frente a las crisis sanitaria en el marco del Covid-19.