Buenos Aires y su oferta a los acreedores: "Es la única que hay, porque no se puede pagar más"

Tras la oficialización de la oferta para reestructurar la deuda provincial, el gobierno de Buenos Aires remarcó hoy que la propuesta "es la única que hay" dado que el distrito que comanda Axel Kicillof no tiene mayor capacidad de pago.

El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López: enfatizó que "esta es la única oferta que hay porque se ajusta a la posibilidades de pago que tiene la provincia".



El gobierno de Buenos Aires oficializó este jueves la propuesta de canje para los tenedores de títulos emitidos en moneda extranjera por nuevos bonos, que incluye un período de gracia de tres años, una quita del 55% en los intereses y otra de alrededor del 7% en el capital.



En declaraciones a radio El Destape, López afirmó que se propuso a los acreedores contar con tres años años de gracia "porque la provincia no está en condiciones de pagar nada" en ese período de tiempo.



"Al igual que la nacional, la deuda de la provincia de Buenos Aires también se encuentra en una situación insostenible".



"Creció mucho la deuda de la provincia en los últimos cuatro años y el 84% es en moneda extranjera", expuso López.

El ministro detalló que la reestructuración de la deuda bonaerense en moneda extranjera "recoge los lineamientos de la propuesta del gobierno nacional".



"Se propone empezar a pagar a partir de 2023 cupones de interés, partiendo de un nivel de 2% hasta llegar a 5,375%", dijo el ministro, y expuso que eso implica "una reducción fuerte de interés y un estiramiento de plazos".



"Los vencimientos de deuda de la provincia están concentrados en corto plazo: en poco tiempo tenemos que enfrentar casi u$s 6000 millones", planteó´López.

Y por eso, explicó el funcionario, la administración Kicillof busca #estirar los plazos de la deuda, que está en casi cinco años, para llevar los vencimientos a 13 años y repartir la carga en el tiempo y que no sea un problema".



"Ojalá que los acreedores no rechacen la propuesta. La situación de deuda ya era complicada y la emergencia vinculada con la pandemia agravó la cuestión. Si antes había algún resquicio de duda de si la provincia podía pagar, hoy ya no lo hay", puntualizó el ministro.



"Entendemos que la propuesta que lanzamos es razonable y acorde a la situación de la deuda y de lo que se vive. La oferta es de canje de bonos actuales por nuevos y, por lo tanto, esperemos que vayan aceptando la mayor cantidad de bonistas", evaluó el funcionario.



López completó que "lo central es que podamos pagar y que se recupere el crecimiento atendiendo las enormes déficits sociales que tiene la provincia, y mejorando las condiciones de vida".