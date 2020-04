Caen las bolsas del mundo ante renovado temor por el daño económico que dejará la pandemia

Las bolsas globales caían este viernes por el temor a un severo y persistente daño económico de la pandemia después de que un informe planteara dudas sobre el progreso en el desarrollo de un tratamiento para la Covid-19.

El FTSE 100 de Londres abrió con una caída del 1,3%, después de que un indicador macroeconómico mostrara que las ventas al por menor en el Reino Unido se estrellaron en marzo. Minutos después recortó perdidas pero se mantenía en terreno negativo.

Los mercados de valores mundiales descendían después que un ensayo clínico indicara que el fármaco experimental de Gilead Sciences Inc no ayudó a los pacientes con COVID-19 en situación severa, pese a que la farmacéutica dijo que los resultados no eran concluyentes porque el estudio se terminó antes de tiempo.

Todos los principales sectores europeos caían al principio de la sesión, y el índice bancario lideraba los descensos, después de que S&P rebajara la calificación crediticia de Commerzbank por un escalón y bajara la perspectiva del rating de Deutsche Bank de estable a negativa.

En Asia, también fue una jornada negativa, el Nikkei, cerró la sesión del viernes 24 de abril con caídas del 0,86%, hasta los 19.262 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 19.352,24 puntos y un mínimo de 19.175,38 puntos. El rango de cotización para el selectivo entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei acumula una caída del 3,19%, de modo que en el último año aún mantiene una bajada del 11,65%. El selectivo se sitúa un 20,02% por debajo de su máximo del presente año (24.083,51 puntos) y un 16,37% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (16.552,83 puntos).