Tarjetas de crédito: en EE.UU. reducen el límite de gasto por la crisis

Los principales emisores de tarjetas de crédito de EE.UU. están comenzando a reducir los límites de gasto de los clientes a medida que la pandemia de coronavirus deja a millones de estadounidenses sin trabajo y luchando por mantenerse al día con los préstamos.

Discover Financial Servicies, una de las grandes compañías emisoras de plásticos, acaba de reconocer también que desalienta la posibilidad de sumar nuevos clientes en estos momentos del país.

La firma reconoció también que espera recibir un golpe de los programas que permiten a los prestatarios existentes saltarse los pagos o retrasar la acumulación de intereses.

"A medida que aumenta el número de préstamos inscritos en estos programas, nuestros resultados financieros se verán afectados negativamente en el corto plazo debido a los intereses perdidos", señaló Discover.

Sincronía financiera, la compañía detrás de las tarjetas de JC Penney Co., Gap Inc. y American Eagle Outfitters Inc., planteó que tratará de frenar las pérdidas administrando de cerca las cuentas de los clientes. El martes, en una conferencia telefónica con analistas, su director financiero, Brian Wenzel , precisó que la firma está utilizando su propio vasto conjunto de datos, así como la información de los burós de crédito, para "reevaluar dinámicamente la solvencia de un cliente".

"Eso significa que algunos pueden gastar más, pero otros menos", subrayó.

Los movimientos defensivos son un pivote para ambas compañías, que a menudo dan actualizaciones sobre campañas de marketing y su progreso en la creación de saldos que devengan intereses. En una conferencia telefónica con analistas, el director ejecutivo de Discover, Roger Hochschild , dijo que los esfuerzos para reducir el riesgo desde que comenzó la crisis incluyen realizar una verificación adicional del empleo y establecer límites más bajos para nuevas cuentas, al tiempo que ofrecen menos aumentos a los titulares de tarjetas existentes.

"Como parte de nuestra respuesta crediticia a Covid-19, no hemos realizado ningún cambio en términos de cerrar cuentas inactivas o hacer más reducciones de línea", dijo Hochschild en una entrevista. “Creemos que es muy difícil hacerlo ahora. Retirar el crédito cuando más lo necesitan puede tener impactos tremendamente adversos ".

En la crisis financiera de 2008, los bancos golpeados por las pérdidas en las hipotecas terminaron frustrando a las legiones de clientes existentes al reducir los límites de gasto, a veces incluso para los prestatarios solventes. Muchos titulares de tarjetas se quejaron de que la caída en el crédito disponible también redujo sus puntajes de crédito.

Esta vez, los bancos se están dirigiendo a la crisis con balances más sólidos, y reaccionaron rápidamente a la recesión implementando programas de aplazamiento de pagos, con la esperanza de que los consumidores puedan ponerse al día una vez que la pandemia disminuya.

Discover sumó asi medio millón de cuentas, lo que representa u$s $ 3.600 millones en saldos, en sus programas de "omisión de pago". El impacto de Covid-19 en el entorno crediticio podría persistir mucho después de que el brote desaparezca.

"Debido a la naturaleza y la novedad de la crisis, nuestros modelos crediticios y económicos pueden no ser capaces de predecir o pronosticar adecuadamente las pérdidas crediticias", advirtió la compañía. "El ritmo de recuperación es incierto e impredecible".