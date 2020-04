Amas de casa piden que el Estado también subsidie el sueldo de las empleadas domésticas

El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) le pidió al Gobierno “apoyo para las familias” y ser incluidas en el programa de compensación de los salarios en empleos privados, para poder hacer frente al pago de sueldos de las trabajadoras de casas particulares.

A través de una carta firmada por la titular del gremio, María Lucila “Pimpi” Colombo, solicitaron “se incluya dentro del programa de compensación de los salarios en empleos privados, a aquellas Trabajadoras de Casas Particulares cuyos/as empleadores están impedidos de obtener ingresos dadas las restricciones” por las medidas de prevención del coronavirus desde el mes de marzo.

El sindicato de amas de casa no representa a las trabajadoras domésticas, que tienen otra organización, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Aunque hayan hecho este reclamo, Sacra está pensando en que, con esta medida, se aliviará la situación de muchas mujeres de su sindicato, que actúan de empleadoras de las domésticas y no pueden afrontar el pago de sus sueldos.

“Más allá de la voluntad de esas empleadoras, la situación no sólo está afectando su propia economía familiar sino que le dificulta la posibilidad de cumplir su responsabilidad con la empleada doméstica, con el consecuente perjuicio a su economía familiar”, precisaron.

Asimismo, la dirigente subrayó que “esta cuarentena que nos ha aislado físicamente y nos demanda una gran proximidad y solidaridad social está mostrando en cada hogar la realidad del trabajo doméstico, la importancia de su organización y realización, el verdadero significado –práctico- de la palabra cuidados”.

En ese sentido, consideraron que “debería ser inmediato el reconocimiento tanto del trabajo de las empleadas que hoy no pueden concurrir al lugar del trabajo como de sus empleadores que por no poder desarrollar su actividad económica no tiene ingresos y se les dificulta pagar los salarios correspondientes”.

Además destacan que “sería muy ejemplificador que el Estado concurra a apoyar a aquellas familias que vienen cumpliendo como corresponde con la legislación vigente desde 2013 que ha incorporado el trabajo en casas particulares al ordenamiento del derecho laboral”.

“Comprendemos los esfuerzos que el Estado nacional está realizando pero es nuestra obligación echar luz también por una realidad que lleva demasiado tiempo invisibilizada”, cerraron las amas de casa en su epístola al Presidente.