Reapareció Macri y firmó carta que alerta por avance del autoritarismo bajo la excusa del coronavirus

El ex presidente Mauricio Macri firmó un documento en el que se advierte sobre el avance del autoritarsismo por parte de algunos gobiernos, bajo la excusa del coronavirus . El documento, en el que se advierte que "algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido, que fue impulsado por la asociación que preside el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, lleva la firma de ex presidentes como José María Aznar (España), Ernesto Zedillo (México), Luis Alberto Lacalle (Uruguay) y Julio María Sanguinetti (Uruguay).

"Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir", reza el documento al que también adhirieron la líder del Pro, Patricia Bullrich, el ex secretario de Cultura, Darío Lopérfido y Ricardo López Murphy, ex ministro de Defensa y Economía, entre otros.

"En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión", alerta el texto, al tiempo que señala: "En España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el Grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto".

"Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte", se subraya en el texto titulado "Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo".

Además, en el documento difundido por la Fundación Internacional para la Libertad se señala que, "mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos".

En tanto, el texto advierte que "en lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa".