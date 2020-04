Aseguran que el Gobierno "tiró la primera carta y los acreedores deberían hacer una contrapropuesta”

Ya con la oferta sobre la reestructuración de la deuda presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, los bonos reaccionaron negativamente, marcando nuevas caídas y haciendo que el riesgo país vuelva a subir y supera niveles de 4000 puntos. Para entender un poco más sobre cuestiones de la oferta y el impacto en los bonos y en el tipo de cambio, El Cronista conversó con Ignacio Boccardo, director de Fondos de Industrial Asset Management quien señaló que antes del 22 de mayo el Gobierno deberá decidir si pagar o no un vencimiento de intereses por u$s 500 millones y con la propuesta de Guzmán presentada, los acreedores deberán hacer una contrapropuesta para que ambas partes puedan seguir negociando.

¿Qué conclusiones sacan sobre la oferta de Guzmán? Los bonos están siendo presionados a la baja…

La realidad es que el Gobierno hoy hizo una propuesta en medio de una crisis sin precedentes. Estamos de frente a una baja de producción y actividad económica, junto con una merma en el consumo por la caída en las expectativas por la perdida de empleo y otros temores. La oferta del gobierno esta dentro de lo que el mercado estaba descontando. Es una oferta agresiva. Tiene una baja quita de capital, además de que no tiene en cuenta los intereses corrido de los bonos viejos, lo cual puede ser un error. Por otro lado hay un periodo de gracia de tres años. Desde ahora están dadas las condiciones para que ambas partes, acreedores y el Gobierno se pongan a negociar ya que ambos tienen el incentivo de no entrar en default.

¿Cómo crees que se puede mejorar la oferta?

Primero es importante destacar que Guzmán determino que la oferta va a estar hasta el 8 de mayo. Ahora el Gobierno tiro la primera carta y los acreedores deberían hacer una contrapropuesta. A partir de ahí el Gobierno deberá determinar que incentivo puede otorgar para que el acreedor tenga incentivos a entrar. El Gobierno puede incrementar los cupones, pudiendo hacer crecer entre u$s 12 a u$s 15 por encima de los valores actuales. Hoy se descuenta al 12% y si el Gobierno decide quitar un año de gracias, incrementar cupones o pagar intereses corridos de bonos viejos o acortar el tiempo, claramente eso te va a dar un valor superior para los bonos.

El mercado valúa la propuesta al 12%. ¿Coincidís?

Creo que primero hay que distinguir entre la capacidad de pago del Gobierno y lo que los acreedores estiman que es la tasa de descuento. En ese sentido, Guzmán fue claro a la hora de determinar cuál es la capacidad de pago del Gobierno para hacer la deuda sostenible en el tiempo mientras que los acreedores remarcan que, en base a dicha capacidad la tasa de descuento debería ser una tasa determinada para descontar esos bonos. Creo que los bonos argentinos pueden cotizar con una tasa mas baja del 12% aunque hay que ver la capacidad del Gobierno sino también la posición mas flexible de no llegar a un default.

¿Qué pasa si caemos en default?

El Gobierno va a tener hasta el 22 de mayor para no pagar el interés de ley nueva york que vencía el 22 de abril. En este mes va a haber un periodo de negociación. Si el Gobierno decide no pagar y se entra en default, aquellos tenedores de bonos ley NY pueden acelerar el cobro de los bonos, es decir, exigir el pago de los bonos. eso seria muy negativo y en ese caso veríamos un impacto en la economía. Podríamos ver una caída de dólares en el sistema financiero. El sistema financiero es muy solido actualmente, con una liquidez mucho mas grande para poder solventar en el caso en que haya una salida fuerte de depósitos. El gobierno debe dar los incentivos necesarios para que la curva de pesos sea razonable. Hoy los inversores en pesos no encuentran atractivo para invertir en pesos por la tasa real negativa.

¿Cuál puede ser la dinámica del dólar en este mes que viene en medio de la negociación de deuda?

En niveles de $105 a $110 del dólar bolsa son parecidos a los niveles que tuvo la etapa de Duhalde del 4 a 1. Comparado con otros períodos de tiempo de gobierno anteriores, el tipo de cambio real esta en nivel de equilibrio y hasta puede caer. El tema central son las expectativas de la gente y del inversor en relación a si hay una posibilidad de acuerdo o no. Si nos acercamos al 22 de mayo encontramos que la posibilidad de acuerdo es baja, es factible que el dólar bolsa puede incrementase más y que la brecha pueda seguir subiendo. Si en cambio, el Gobierno puede acordar o mejorar las condiciones de la deuda, es posible que estos niveles sean mas para vender dólares que para comprar dólares.