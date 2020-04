Impuesto a la riqueza: la oposición elabora una contrapropuesta

La alianza opositora Juntos por el Cambio elabora un proyecto como contrapropuesta a la iniciativa para gravar por única vez a las "grandes fortunas" y, en cambio, busca que "haya inversiones productivas" por parte de las personas que poseen esos patrimonios, con el objetivo de que esos fondos "no permanezcan en el exterior o paralizados".

"Lo primero que hay que tratar es cómo se sale de la cuarentena haciendo producir al país. Cualquier fortuna que esté en el país ya está pagando impuesto", sostuvo la vicepresidenta segunda del Senado y dirigente del PRO, Laura Rodríguez Machado.

Impuesto a la riqueza: a quiénes incluirá y cuánto espera recaudar el Gobierno El impuesto a las grandes riquezas permitiría recaudar unos u$s 3.000 millones y alcanzaría a las personas físicas que tienen un patrimonio de por encima de los u$s 3 millones. Así lo anticipó esta mañana el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller.

En declaraciones radiales, la legisladora opositora indicó que el bloque de Juntos por el Cambio está "trabajando en un proyecto parecido (al que propone el Frente de Todos) en relación a grandes riquezas, pero en vez de hacer una cuestión impositiva, la decisión es que haya inversiones por parte de las grandes fortunas, para que no permanezcan en el exterior o paralizadas".

"Tenemos que quitar la ideología y que parezca que somos Robin Hood, que le sacamos a los ricos para darle a los pobres. Hay que buscar soluciones concretas", lanzó la cordobesa, al cuestionar la propuesta que está redactando el diputado nacional Carlos Heller.

En ese sentido, Rodríguez Machado pidió que "lo que se premie sea la inversión productiva que genere puestos de trabajo".

"De la misma forma en que podés obligar a una persona a pagar, también la podés obligar a generar inversiones productivas, y si no lo hace, le podés cobrar algún impuesto", concluyó.

El impuesto a las grandes riquezas que impulsan desde el kirchnerismo permitiría recaudar unos u$s 3.000 millones y alcanzaría a las personas físicas que tienen un patrimonio de por encima de los u$s 3 millones. Así lo anticipó hace unos días atrás el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller. No obstante aclaró que el texto en el que está trabajando, y por el que se reunió, en Olivos, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández , el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el líder de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, impulsor de la iniciativa, aún está siendo redactado.