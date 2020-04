El Gobierno abre la posibilidad de cerrar canjes parciales de deuda

Las especificaciones legales de la oferta de reestructuración de la deuda que presentó el Gobierno abren la puerta a la posibilidad de ir cerrando canjes parciales. Así se desprende de la presentación final que concretó hoy ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que fue confirmada a El Cronista por una fuente oficial.

Según detalló, entre los cambios que se incluyen están que “no hay un umbral de aceptación mínima así que sí, se canjea lo que entre”, por un lado.

De hecho, según especificó el analista Sebastián Maril de Research for Traders , en la propuesta argentina hay dos grandes grupos de bonos: los de 2005 y los de 2016.

Los primeros (Bonos K , según se los conoce en el mercado) tienen una cláusula de acción colectiva (CAC) con un umbral de aceptación de 85% del total más un 66,6% de cada serie.

En los Bonos M (los de 2016) estas CAC son más bajas: de un 66,6% del total más 50% de cada serie.

Con los cambios que introdujo el Gobierno, lo que se asegura la gestión de Martín Guzmán es ir logrando cerrar por serie de bono, sin necesidad de cumplir con la del total, confirmó la fuente oficial.

Además hay una serie de herramientas para “arrastrar, si se dan las condiciones, los bonos de distintas series a la que el emisor defina”, detalló la fuente.

De hecho, Maril detalló varias de estas herramientas con las que el Gobierno espera avanzar en estos canjes parciales de deuda. “Lo que se conoció la semana pasada fueron las condiciones económicas, pero las legales recién se incluyeron hoy que son tan importantes como las anteriores”, explicó Maril.

“Es importante que la propuesta incluye un concepto nuevo: el de re-designar”, especificó el analista. ¿Qué implica esta posibilidad? Que el Gobierno puede excluir ciertos bonos de la oferta de reestructuración de manera de alcanzar los umbrales mínimos antes descriptos que piden las CAC.

En ese sentido, el punto en cuestión es que, al dejar afuera a una serie determinada (en la que no se haya alcanzado el porcentaje requerido), cambia el cálculo y hay más chances de aproximarse a lograr el umbral del total de ese grupo (85% para los bonos K y 66,6% para los M).

“Una vez que la serie de bonos que no cumplan con las CACs sean re-designadas y excluidas de la reestructuración, el Gobierno realizará un nuevo cálculo y aplicará las CACs en base a los resultados de los bonos que si cualifican”, señaló Maril.

Otro aspecto es que detalló es que quien acepte ingresar al canje aceptará las nuevas reglas de juego: los nuevos títulos no tienen cláusula de “cross default” (default cruzado), que es el que hace activar el cese de pago de los demás títulos cuando un vencimiento no se abona.

Ese punto lo que hace es hacer que, quienes no ingresen al canje, se queden con títulos que sí puedan estar en default mientras que los que sí lo hagan tendrán un título que no estará alcanzado por este aspecto. Así, si alguien decide no aceptar la oferta pero se ve “arrastrado” a hacerlo (porque se alcanzaron los porcentajes mínimos según la CAC en cuestión) tendrá que cambiar su título por otro que no tenga esta cláusula.

De esta manera, se iría “sacando” de default a series que ingresen, siempre y cuando se alcancen los mínimos para esa en particular.

También está la posibilidad de que quienes no ingresen de primera mano terminen recibiendo, con algunos pasos previos, el bono que más largo vencimiento tiene de la oferta de 10 títulos que incluyó el Gobierno en el canje: el que vence en 2047.

De esta manera, con una serie de especificaciones legales que están contenidas en las oferta de canje el Gobierno busca avanzar con la posibilidad de ir cerrando canjes parciales, por serie de bonos, una opción que no estaba vigente antes del diseño de este operación.