El BCRA juntó en abril la mitad de lo que vence hoy: dicen que es mejor pagar y evitar el default

Hoy, 22 de abril, vencen intereses de tres bonos en dólares: los Globales 2021, 2026 y 2046. Se trata de tres títulos que operan bajo legislación internacional, por lo que están incluidos en la propuesta de reestructuración de la deuda presentada la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán. Debe hacer frente a u$s 500 millones de dólares para evitar el default. Ahora bien, dado que se trata de un cupón de intereses, tiene hasta 30 días para hacer efectivo el pago, es decir, hasta el 22 de mayo.

La ley de emergencia económica que aprobó el Congreso estableció que el Tesoro podría utilizar hasta u$s 4600 millones de letras intransferibles al Banco Central (BCRA) para el pago de deuda en moneda extranjera. Dentro del mercado, sin embargo, se estima que se usaron entre u$s 1200 millones de ese monto para el pago de deuda, por lo que aún el Gobierno está lejos del límite. Incluso, cabe recordar que la autoridad monetaria estuvo comprando reservas en lo que va del mes por un total de u$s 226 millones, es decir, casi la mitad del vencimiento.

Dicho esto, los analistas del mercado consideran que al Gobierno le conviene pagar el vencimiento de intereses y ganar tiempo por lo menos hasta julio.

A comienzo de mes las reservas internacionales en el Banco Central alcanzaban a u$s 43.561 millones mientras que, al ultimo dato disponible, las reservas suman u$s 43.787 millones, habiendo acrecentado u$s 226 millones. Es decir, en un mes compró casi la mitad de lo que vence esta semana. Pagando el vencimiento, el Gobierno obtendría tiempo hasta julio para pagar. Incluso, dado los vencimientos, es posible que se posterguen y paguen vencimientos, aunque el limite es hasta agosto, cuando vencen mas de u$s 1100 millones.

Diego Falcone, head de estrategia de Cohen, entiende que para poder sacar conclusiones sobre si el Gobierno va a pagar o no el cupón de intereses, deberíamos analizar lo que dicen los precios de los bonos. Falcone cree que, en base a dicho análisis, el Gobierno va a pagar el cupón de u$s 500 millones antes del 22 de mayo.

“Analizando los precios de los bonos, vemos que los globales están operando con paridades de en torno al 30%. Si el mercado esperase un default, las paridades deberían caer a niveles de 15%. Dicho esto creo que el mercado espera que el Gobierno pague el cupón antes del 22 de mayo y que a partir de ello gane más tiempo. En mayo no hay nuevos vencimientos de ley internacional. En junio hasta u$s 370 millones, los cuales se deben pagar en julio. Así, se gana un mes. En julio hay vencimientos de u$s 1150 millones aproximadamente. Allí es donde estaría el límite y por eso creo que el mercado entiende que el Gobierno va a patear los vencimientos hasta agosto. Allí se deberá definir, aun con resultado incierto”, explicó.

El mercado cree que al Gobierno le conviene pagar y así poder seguir negociando los términos de la reestructuración de la deuda de una manera amistosa. Cortar las conversaciones a partir de declarar el default por un cupon de intereses de u$s 500 millones cuando el Central compró u$s 226 millones en el mes, luce para los analistas poco razonable.

Martin Saud, Senior Trader de Balanz, consideró que le convendría al Gobierno usar esas reservas para pagar el cupón el 22 de abril porque el próximo vencimiento lo tiene recién en junio, más el periodo de gracia obtenido luego del vencimiento.

“Creemos que se debería hacer el pago y luego hay un período de gracia por lo que les queda prácticamente un mes antes de caer en default. Pagando este cupón de ahora, el Gobierno gana 3 meses para negociar, algo que consideramos bastante importante. Igualmente creemos que el cupón no lo van a pagar, quedó bastante claro con lo que dijeron en las presentaciones de la semana pasada acerca de la reestructuración de la deuda”, señaló.

Por su parte, Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS entiende que el pago de dicho cupón puede ser una herramienta dentro de la negociación de la deuda.

“El Gobierno tiene tiempo hasta el 22 de mayo para pagar los cupones de los Globales y evitar caer en default, por lo que la decisión de pagarlos probablemente se tomará más cerca de esa fecha. Tal vez el Gobierno aproveche para usar ese pago de intereses como herramienta negociadora con los acreedores, por lo que en última instancia todo dependerá de cómo marchen las conversaciones”, explicó.