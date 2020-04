Derrumbe del crudo, un llamado de atención para los mercados

El desplome de los precios del petróleo es una advertencia. Cualquiera que se haya dejado llevar por el repunte que mostraron los mercados bursátiles desde fines de marzo no debería ignorarlo.

Incluso teniendo en cuenta los movimientos que tuvieron los mercados en los últimos meses, la magnitud de la caída del petróleo ha sido impresionante. Por primera vez el lunes, pasó a ser negativo. Tras comenzar la jornada a u$s 10 el barril, los precios del West Texas Intermediate, la referencia de EE.UU., para entrega en mayo, se derrumbó a - u$s 40.

Eso significa que hay tanto petróleo, tan poca demanda en una economía global bloqueada, y tan poco espacio para almacenarlo, que los vendedores le están pagando a los compradores para quitárselo de encima.

Los optimistas enseguida afirmaron que eso es sólo un tecnicismo del mercado. Que los problemas de almacenamiento a corto plazo simplemente afectan ese contrato particular en esta parte del mundo. Señalaron que no es inusual que los precios del contrato con entrega en mayo caigan por debajo del costo del petróleo. En otras palabras: no hay nada nuevo ahí.

Sin embargo, ese argumento es el equivalente en los mercados financieros a la afirmación de que el coronavirus es "sólo una gripe".

Un barril de petróleo que cambia de manos a - u$s 40 no es normal. Es más, los precios del crudo para entrega en otras épocas del año, y de otras partes del mundo, también se hunden. Los precios del WTI para entrega en junio el martes retrocedieron hasta un 40%.

Este es un llamado de atención. Desde fines de marzo, los mercados de valores y las áreas más riesgosas del mercado de bonos registraron alzas a raíz de las medidas que tomaron los bancos centrales. La Reserva Federal de EE.UU. se comprometió a comprar una enorme variedad de bonos. Eso baja el rendimiento de los bonos y alienta a los inversores a adquirir acciones. Pero el problema es que la Fed no salió a comprar petróleo.

Es perfectamente razonable comprar acciones sobre la base de que la Fed te respalda, y la mayoría de los gestores de fondos estarían de acuerdo en que los bancos centrales lograron neutralizar las amenazas al propio sistema financiero. Pero la idea de que se trata de una recuperación orgánica, que las empresas y las economías ya pasaron lo peor, y que se está volviendo a la normalidad sin problemas, es equivocada.

Es cierto que, como sostienen algunos inversores optimistas, la menor propagación del virus en algunas partes del mundo es alentadora. Pero por sí sola, no alcanza para sostener el salto de 26% que dio índice S&P 500 el mes pasado.

La caída del petróleo es una de las formas más simples y limpias que tienen los mercados de decir que la economía mundial está en una situación muy difícil y que los fabricantes y las líneas aéreas no esperan volver a operar en un futuro próximo, ni tampoco las familias piensan en consumir.

Traducción: Mariana Oriolo